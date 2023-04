"Suite royale" de Judith Elmaleh et Adrien Raccah : du bon boulevard, drôle et enlevé

"Suite royale" de Judith Elmaleh et Adrien Raccah avec Elie Semoun et Julie de Bona est à découvrir au Théâtre de la Madeleine à Paris.

"Suite royale"

De Judith Elmaleh et Hadrien Raccah

Durée : 1h30

Mise en scène Bernard Murat

Avec Elie Semoun et Julie de Bona

INFOS & RÉSERVATION

Théâtre de la Madeleine

19 rue de Surène

75008 PARIS

01 42 65 07 09

https://www.theatre-madeleine.com/

Jusqu’au 5 mai, du mercredi au samedi à 21h, le samedi et le dimanche à 15h En tournée de janvier à mars 2024.

Notre recommandation : EXCELLENT

THÈME

Antoine invite sa femme Pauline dans un grand palace parisien, où il a réservé la Suite Royale (à 7 790 euros). Il a en effet deux grandes nouvelles à lui annoncer :

- la première c’est que son agent vient de lui confier qu’il va - à 99,99% de certitude -recevoir le Prix Goncourt qui sera décerné le lendemain. Pour ce petit écrivain qui ne vend pas et vit au crochet de sa femme depuis quinze ans, c’est une consécration aussi subite qu’inattendue !

- la seconde, qui découle de la première, c’est qu’il la quitte !

Avec un parfait cynisme, il lui explique que son nouveau statut, qui fait de lui un écrivain adulé et un homme médiatique, n’est pas compatible avec la vie maritale dans la banlieue parisienne. Il va en effet devoir adopter pour être crédible une posture d’écrivain « maudit », c’est-à-dire malheureux, alcoolique et drogué.

Bien évidemment, ce n’est que le début de péripéties et de retournements de situation qu’il ne s’agit pas de conter ici, mais qui vont bouleverser leur vie et les révéler à eux-mêmes.

POINTS FORTS

C’est l’histoire de “l’arroseur arrosé“ : une indiscrétion fait croire à Antoine qu’il va recevoir le Goncourt, ce qui déclenche une suite de quiproquos et de revirements.

C’est du boulevard et du bon, qui fait de circonstances dramatiques des situations comiques, qui montrent des certitudes s’effilocher et être brutalement remises en question.

Le texte est écrit au cordeau par des experts du genre : Julie Elmaleh et Hadrien Raccah. Incisif et drôle, le texte pousse les personnages dans leurs derniers retranchements, en faisant face à des événements qui changent sans cesse le cours de leur destinée.

Les deux comédiens s’en donnent donc à cœur joie, et font de cette fable jubilatoire un écrin pour leur talent comique. Elie Semoun est cynique, veule, fourbe, vil et lâche à souhait ; Julie de Bona est splendide et généreuse, aimante et décidée. Ensemble, ils forment un duo de contraires qui se déchirent joyeusement.

QUELQUES RÉSERVES

Ce seraient celles que l’ont peu avoir vis-à-vis du théâtre de boulevard : quelques répliques faciles, effets parfois excessifs … mais cela fait partie du jeu et c’est aussi pour cela que le public rit, enchanté d’avoir passé un après-midi loin des soucis du quotidien.

ENCORE UN MOT...

Théâtre plein un dimanche après-midi, toutes générations confondues : voilà qui fait plaisir à voir ! De même qu’il est réjouissant d’entendre le public à la sortie se réjouir d’avoir bien ri.

Après le cinéma, les spectateurs reprennent le chemin des théâtres. On ne peut que s’en réjouir… et applaudir.

UNE PHRASE

« Au moment où les idéologies lilliputiennes de toutes sortes font un ravage sur notre pauvre terre, il était plaisant et urgent de chercher une incarnation joyeuse du « Il vaut mieux en rire ». C’est bien le talent de nos auteurs Judith Elmaleh et Hadrien Raccah de nous présenter une fable, une farce des temps modernes. Et puis aussi une pincée de poésie dans les deux personnages. » (Bernard Murat, metteur en scène)

L'AUTEUR

Judith Elmaleh (sœur de Gad) est née à Casablanca, en 1969. Passionnée par le monde du spectacle depuis son plus jeune âge, elle a tracé sa carrière en tant que metteuse en scène, scénariste et réalisatrice. Elle est ainsi présente sur tous les fronts, travaillant avec son frère et Ary Arbittan, alors qu’au théâtre, elle participe au succès de La garçonnière, au cinéma de French Lover, La fille de ma fille ou Le blond. A la télévision enfin, elle rejoint la direction artistique de nombreuses émissions humoristiques de TF1.

Hadrien Raccah est né en 1984. Dès ses 22 ans, il signe sa première pièce, Terminus. Puis les créations s’enchaînent, avec La dernière nuit, Voyage pour Hénoch, Éric Dupond-Moretti à la barre, L’invitation et Les grandes ambitions… Raccah est également l’auteur d’un roman, Huit mètres carrés, publié en 2019.