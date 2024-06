"Suisse - Europe : Je t'aime, moi non plus" : un plaidoyer pro-européen en opposition avec la pensée des citoyens helvétiques

La thèse de Casasus a plus de partisans parmi les Suisses francophones que parmi les alémaniques: elle a largement cours à Genève et à Lausanne; beaucoup moins « outre-Sarine », à Berne, à Bâle, à Zurich et dans la majorité de ces cantons qui sont à la fois les gardiens de l'esprit de milice, d'une modération à toute épreuve et tenaces comme le sont les montagnards ou de bons bourgeois!

L'auteur plaide pour une adhésion à l'Union, sans jamais douter de son effet bénéfique; il fait fi des réticences exprimées à ce propos par les citoyens helvétiques; il accuse vertement leurs gouvernements d'être tétanisés face à l'européisme de la Commission de Bruxelles; il émet, à ce propos, des jugements peu diplomatiques; enfermé dans sa vision un peu idyllique de l'Union européenne, il tance aussi l'Union dans une partie de son livre, regrettant par exemple que l'Europe soit « à la remorque des nombreuses législations (sociales) mise en place dans ses Etats-membres » (p.153)!

Apprenant que « les syndicats (suisses) craignent que l'Europe devienne le fossoyeur des salaires suisses (sic) » le lecteur pourrait en déduire que« le réduit suisse », stigmatisé par Casasus, n'est peut-être pas aussi infernal que l'estime l'auteur qui formule (p. 120) un pronostic aussi peu tenable qu'une promesse électorale: « L'union européenne respectera le vote des Suisses, à condition que ces derniers respectent la législation communautaire ». Fut-ce le cas des votes français et hollandais contre le projet constitutionnel de 2005 ?