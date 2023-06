La similitude des comportements observés à l'écran et dans la vie réelle, et la morosité des personnages, bouleversent cette vision naïve.

Ce que "Succession" nous sert, c'est la fin de l'illusion d'un capitalisme éthique. Les problèmes sont les mêmes que ceux qui sont apparus aux débuts de la société commerciale, et qui ont été discutés par Bernard Mandeville et Adam Smith. La question était la suivante : l'usage incontrôlé de ce que l'on considère conventionnellement comme des vices, à savoir les passions pour le pouvoir et la richesse, peut-il être concilié avec l'existence d'une société éthique ? Une société qui met l'acquisition de la richesse sur le piédestal, qui la considère comme l'attribut social le plus désirable et qui considère les riches comme dignes d'émulation, peut-elle être éthique ?

Il est important de faire ici la distinction entre une société éthique et une société où l'acquisition des richesses se fait dans le cadre des règles légales. Selon Hayek, parler de revenus "justes" n'a pas de sens (et l'éthique n'a rien à faire dans le jugement sur la manière dont les revenus du marché sont gagnés) ; ce qui compte, c'est que les règles du jeu aient été respectées. Mais cela ne signifie pas que l'acquisition de revenus dans le respect des règles du jeu suffise à rendre une société morale.

Adam Smith, tout en critiquant ce que j'appelle dans "The Visions of Inequality" le "capitalisme réellement existant" et la manière dont la richesse est créée par l'asservissement des personnes, le pillage, le monopole ou l'exercice brut de la politique, a toujours laissé ouverte la possibilité - en arrière-plan - qu'une société commerciale puisse être éthique. Pour être éthique, elle doit minimiser l'utilisation du pouvoir et la capacité à l'utiliser. Le pouvoir se manifeste soit par la capacité d'imposer ses préférences par la voie politique, soit par la capacité d'ordonner aux autres, contre rémunération, de faire ce que l'on souhaite. L'utilisation du pouvoir peut être réduite au minimum si la concurrence est totale, de sorte que les acteurs ne puissent pas influencer les prix et les conditions dans lesquelles ils vendent leurs produits. Cela exclut les monopoles, les oligopoles et le pouvoir économique dérivé de la politique. Mais outre les marchés de production, il est également important de minimiser l'exercice du pouvoir au sein des entreprises. Les entreprises, surtout lorsqu'elles sont grandes, sont hiérarchisées. Lorsqu'elles sont hiérarchisées, le pouvoir de ceux qui sont au bas de l'échelle devient faible et le pouvoir de ceux qui sont au sommet de l'échelle augmente proportionnellement.

L'"idéal capitaliste" d'Adam Smith, qui combinerait, je pense, l'efficacité et l'agence, serait réalisé dans les petites entreprises, familiales ou avec peu d'employés, permettant à la voix des employés d'être entendue et réduisant le pouvoir des propriétaires du capital, tout en concourant sur un pied d'égalité avec des centaines d'autres entreprises similaires. Le pouvoir serait dispersé et le pouvoir de chacun serait contrôlé par le pouvoir similaire des autres. Une telle société ne permettrait jamais aux "maîtres" de devenir suffisamment puissants pour dicter les décisions politiques. Elle serait donc politiquement égale.

Le problème est que les sociétés capitalistes actuelles sont tout sauf un "capitalisme éthique" à petite échelle. Notre monde, au contraire, est un monde de grandes entreprises, de monopoles, de concurrence acharnée entre ces entreprises ainsi qu'au sein des entreprises elles-mêmes, où les travailleurs n'ont aucun droit de prendre des décisions et d'influencer le processus de production, et sont donc aliénés de celui-ci. C'est le monde de la marchandisation extrême et des relations hiérarchiques. Les relations hiérarchiques au sein des entreprises et les différences hiérarchiques de pouvoir entre les entreprises permettent aux plus riches d'assumer un rôle politique qui fait ressembler la société à une ploutocratie.

L'intérêt de "Succession" est de nous montrer clairement ce monde, sans commettre l'erreur d'introduire des acteurs extrêmement immoraux qui enfreignent la loi. La force du scénario réside dans le fait que tous les acteurs travaillent dans les limites de la légalité sans pour autant être éthiques ou sympathiques. Tout le monde ne suit que son propre intérêt, faisant preuve au passage d'une grande dose d'amour-propre, et se montrant étranger à toute considération morale. Hormis la nécessité de rester dans la légalité, ou peut-être plus exactement de ne pas être découvert comme ayant enfreint la loi, tout est permis.

Tout le monde vit dans le monde de la grisaille morale. La grisaille morale est tellement omniprésente qu'il est impossible de distinguer parmi les personnages ceux qui présentent les teintes les plus sombres de la turpitude morale de ceux qui pourraient présenter quelques nuances plus légères. Ce comportement ne se limite pas à la vie professionnelle mais s'infiltre dans la vie familiale. Dans "Succession", c'est évident dès le début, car il s'agit de savoir qui, parmi les enfants, succédera au père, et la majeure partie de l'action se déroule donc au sein de la famille. Les parents et les enfants se comportent les uns envers les autres de la même manière qu'ils se comportent envers tous les autres : leurs employés, leurs fournisseurs ou leurs investisseurs. La commercialisation et les comportements amoraux ont envahi la vie familiale à tel point qu'il n'y a plus de différence entre la famille et le reste du monde. Il n'y a qu'une grisaille morale unanime entre les personnages, entre la vie professionnelle et la vie privée.

Cette absence de différence comportementale entre les deux sphères (privée et professionnelle) aurait surpris Adam Smith. En effet, ses deux grands ouvrages, "La théorie des sentiments moraux" et "La richesse des nations", ont été écrits pour s'appliquer à deux sphères différentes de notre existence. La TMS traite de nos relations au sein de la famille, avec des amis et d'autres personnes relativement proches de nous, de ce que l'on peut appeler la "communauté organique" ; la WoN est censée s'appliquer à nos relations au sein de la Grande Société, c'est-à-dire à l'égard de tout le monde et dans les relations avec tout le monde. Mais dans "Succession", les deux domaines ne sont plus divisés, ils font partie du même monde marchand, et les mêmes règles d'amoralité s'appliquent, qu'il s'agisse de familles et d'amis ou de personnes que nous avons rencontrées une fois dans notre vie. Les personnages principaux sont remarquablement égalitaires dans leur façon de traiter les gens. Vous avez autant de chances de plaire à Shiv, Rom et Kendall si vous êtes leur cousin le plus proche ou s'ils vous rencontrent pour la première fois. La grisaille enveloppe tout le monde.

L'incompatibilité d'une société entièrement commercialisée avec une société éthique est un problème pour ceux qui, preuve à l'appui, croient que le capitalisme peut être fructueux et en même temps éthique et qui se trompent eux-mêmes en inventant le "capitalisme des parties prenantes", le "commerce responsable", le "café ou les textiles produits de manière éthique", et d'autres choses du même genre. "Succession" les détrompe. Assez cruellement. Afin de préserver le fantasme d'un capitalisme réussi et éthique, une discussion très superficielle de la série dans le New York Times ignore toutes les questions mentionnées ici et met l'accent sur un aspect tout à fait accessoire, à savoir que l'entreprise dont les enfants se disputent la propriété est une entreprise de médias qui influence les gens par le biais d'informations biaisées. Cela n'a cependant rien à voir avec l'histoire principale, qui est celle de l'éthique et du capitalisme. La situation aurait été exactement la même si l'entreprise avait vendu de l'électricité comme Enron, si elle avait été impliquée dans des prêts hypothécaires "packagés" comme des centaines d'entreprises lors de la crise de 2008, si elle avait blanchi de l'argent comme le Crédit suisse, si elle avait maltraité des travailleurs comme Amazon, ou si elle avait utilisé son pouvoir de monopole comme Microsoft. Ainsi, quelle que soit l'entreprise de Logan Roy et de ses enfants, elle n'a rien à voir avec le message principal de "Succession". Le message principal était de nous détromper sur l'idée qu'une société marchande avancée dont le succès dépend de la "désactivation" des normes morales conventionnelles peut être éthique. Ou pourrait être rendue éthique si nous étions prêts à modifier une ou deux choses. La "succession" dit : vous ne pouvez pas avoir les deux.