"Succession", épisode final : ces leçons de la famille Roy sur comment rédiger un éloge funèbre

Les stars de la série Succession.

Attention: l'article suivant contient des spoilers pour la saison 4 de Succession.

"Il a gardé tout le monde dehors, mais quand il vous a laissé entrer et que le soleil a brillé … il faisait chaud dans la lumière." C'est ce que dit Shiv Roy (Sarah Snook) dans l'avant-dernier épisode de Succession, Church and State. La vie de l'oligarque Logan Roy (Brian Cox) est présentée à travers trois éloges - dont chacun canalise certaines des épreuves de résumer une vie, face à une foule.

Roman (Kieran Culkin), le plus jeune fils de Logan, est submergé par ses émotions et ne peut plus continuer. Le frère séparé de Logan, Ewan (James Cromwell) et les frères et sœurs de Roman Kendall (Jeremy Strong) et Shiv, quant à eux, donnent des appréciations significatives et honnêtes, bien que parfois brutales, de l'homme que Shiv décrit comme son "cher, cher monde d'un père".

J'anime plusieurs ateliers d'écriture créative. Voici mes meilleurs conseils pour rédiger un éloge funèbre inspiré de la famille Roy.

1. Considérez votre structure

Commencez par quelque chose d'audacieux pour attirer l'attention du public. Dans Succession, Ewan commence par l'histoire d'enfance de la façon dont lui et Logan sont venus aux États-Unis à bord d'un navire pendant la Seconde Guerre mondiale. Les moteurs avaient «lâché» et on leur avait dit que s'ils parlaient ou même toussaient, ils mourraient sur place dans la cale.

Ce détail important donne aux participants aux funérailles un aperçu de certains des choix que Logan a faits plus tard dans la vie.

Réfléchissez à l'histoire que vous voulez raconter à propos de votre bien-aimé, comment vous voulez qu'elle se termine et ce que vous voulez que votre auditoire ramène à la maison. De nombreux auteurs trouvent utile de commencer par la fin et de revenir en arrière.

Comme tout écrit, vous créez un récit à travers votre éloge funèbre. Rédigez une courte introduction, en utilisant peut-être une citation, et n'ennuyez pas le public avec trop de détails inutiles, à moins que vous ne le liiez à un événement qui donne un aperçu de la façon dont il a vécu sa vie.

Tissez votre section médiane avec des informations qui construisent l'éloge funèbre, mais qui ont un point d'arrêt clair, afin que les auditeurs puissent être émus par votre fin. Terminez ensuite par l'essentiel de ce que vous voulez qu'ils se souviennent de la personne. Ou répétez la citation depuis le début.

2. Trucs, astuces et techniques

J'enseigne des ateliers d'écriture créative où les étudiants explorent les trucs, astuces et techniques de leur écrivain préféré. Je suggère qu'ils essaient de relier les détails biographiques aux thèmes qui dominent le travail de l'écrivain. Par exemple, les expériences traumatisantes de Tolkien pendant la Première Guerre mondiale sont considérées par beaucoup comme une influence clé sur sa série fantastique, Le Seigneur des anneaux. C'est ce que ses biographes ont repris pour expliquer l'imbrication de sa vie et de son œuvre.

Cela peut être appliqué à l'écriture d'éloges funèbres. Comme Ewan, utilisez des détails biographiques pour construire un portrait de la personne dont vous vous souvenez. Suivez la règle de tous les grands écrits et rappelez-vous de « montrer, ne pas dire ». Cela signifie que votre éloge doit inclure des anecdotes qui donnent une idée de la personne dont vous parlez, plutôt que de simplement fournir une série de faits à son sujet.

3. Surmonter l'émotion

Ayant écrit les éloges funèbres de mes parents et d'un ami de la famille, je sais de première main que la rédaction et la présentation d'un éloge funèbre peuvent être émotionnellement bouleversantes. Intégrez ceci dans votre préparation.

C'est une bonne idée d'avoir quelqu'un prêt à lire votre éloge juste au cas où, comme Roman, vous constateriez que vous ne pouvez pas continuer. N'oubliez pas qu'il est bon de respirer et d'attendre d'être prêt à continuer.

La rédaction d'un éloge funèbre peut être une partie utile du processus de deuil, même si cela ressemble à une responsabilité intimidante de rendre justice à la vie d'une personne en un seul écrit. Le processus créatif peut devenir un outil pour exprimer vos sentiments, offrant potentiellement de nouvelles perspectives et clarifications.

4. N'ayez pas peur de rire

Je trouve que l'utilisation de l'humour aide à fournir de la lumière et de l'ombre. Avoir le courage de parler des moments difficiles, drôles et carrément embarrassants humanisera votre éloge funèbre – et le rire peut aider à rassembler les personnes en deuil.

Mais n'ayez pas peur de devenir sérieux non plus. Il n'y a pas de modèle pour l'éloge funèbre parfait, mais toute écriture est élevée lorsque la vérité émerge, aussi sombre soit-elle. L'éloge funèbre de Kendall combinait brillamment ces éléments de lumière et d'ombre.

5. En cas de doute, empruntez

Si vous ne trouvez pas les bons mots pour exprimer ce que vous ressentez, empruntez-les à quelqu'un d'autre. Le scénariste Richard Curtis l'a fait de manière mémorable dans Quatre mariages et un enterrement (1994) avec le poème émouvant de WH Auden, Funeral Blues.

L'une de mes inclusions préférées d'éloges fréquents est le poème Like Jewels in My Hand, écrit par ma défunte tante, la romancière Sasha Moorsom.

Je n'ai pas peur qu'ils se méprennent

Je me tourne vers eux comme un charme magique

Je tiens des amis morts comme des bijoux dans ma main

Turquoise et émeraude, jade, une bande d'or.

Il offre quelques conseils judicieux sur la rédaction d'éloges funèbres ainsi que sur la mémoire des êtres chers perdus.

Cet article a été publié initialement sur le site de The Conversation : cliquez ICI