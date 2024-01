Starmania : une quatrième version, une réussite !

Notre recommandation : ⅘

Starmania est mis en scène par Thomas Jolly, avec Lilya Adad, Gabrielle Lapointe , Miriam Baghdassarian, Sadia, Alex Montembault, Louise Charbonnel, Marie-Jeanne, David Latulippe. Ne pas oublier la troupe de danseurs qui accompagne certaines scènes, avec une mention particulière pour celle où Stella Spotlight participe à une séance qui ressemble à un envoûtement par le Gourou Marabout et ses adeptes.

Récapitulatif des rôles :

Dans un monde "post-moderne" va bientôt se dérouler l'élection du Président de L'Occident. Deux candidats vont s'affronter, Zéro Janvier, le milliardaire qui a fait fortune dans l'immobilier (mais aurait voulu être un artiste) et Gourou Marabout, un "ultra" écologiste qui prône la plus totale des libertés et le plus absolu respect de la nature.

Dans la cité de Monopolis, où l'information continue se déverse sur les murs, règnent sous terre "et sur les trottoirs", Johnny Rockfort et sa bande de voyous. Sur les ondes, c'est Cristal que tout le monde adule, animatrice vedette de l'émission Starmania. Tout cela risque de mal tourner, car Sadia, l'égérie de Johnny Rockfort, a l’idée de le faire passer dans l'émission, Johnny celle de s'éprendre de Crystal, et Zéro Janvier de Stella Spotlight, une actrice qui pourrait être un super atout pour son élection… Tout ce petit monde va se mêler et se déchirer, en route pour une tragédie monumentale.

Starmania est un “Opéra rock“ présenté pour la première fois en 1978, dont le succès s'affirme en 1979, en particulier autour de chansons devenues cultes, interprétées par France Gall, Michel Berger, Daniel Balavoine, Diane Dufresne, Fabienne Thibault…