"Stalingrad : le tournant de la guerre" de François Kersaudy : une description exhaustive de l’origine et du déroulement de la bataille de Stalingrad

Après la contre-attaque victorieuse de Joukov en décembre 1941, la pression sur Moscou a été desserrée et le front stabilisé. Plusieurs défaites soviétiques au printemps 1942, dans lesquelles la responsabilité de Staline est écrasante, ont fortement dégradé la situation. Anticipant une débâcle de l’Armée Rouge, Hitler lança fin juin 1942 l’exécution du Plan Bleu, conçu par son état-major trois mois plus tôt, mais remanié par lui-même. Ce plan comportait l’ouverture de deux fronts, dont la simultanéité était une innovation dangereuse d’Hitler. Un premier groupe d’armées B se dirigeait à l’Est vers le Don et la Volga pour couper l’approvisionnement fluvial et ferroviaire de Moscou. Stalingrad, ville industrielle la plus importante de la région, 1 million d’habitants avec les réfugiés, située à l’endroit où le Don et la Volga n’étaient distants que de 20km, devait être neutralisée. Un deuxième groupe d’armées A se dirigeait vers le Sud-Est afin de prendre le contrôle du pétrole du Caucase. L’efficacité du plan était affaiblie dès le départ par des transferts irrationnels de troupes du Nord au Sud et de l’Est vers l’Ouest décidés personnellement par Hitler.

La VIème armée du groupe d’armées B, commandée par le général Paulus, était chargée de prendre le contrôle de Stalingrad 500 km à l’Est. Paulus mit deux mois pour atteindre son objectif fin août et détruisit la ville en quelques jours, ce qui réduisit à néant sa valeur stratégique. Sa prise rapide semblait inéluctable. Staline et son état-major, qui anticipaient une offensive sur Moscou, ont été complètement surpris par le Plan Bleu. La première réaction de Staline fut de nommer deux généraux très compétents pour défendre Stalingrad, Iemenenko début août et Tchouikov mi-septembre avec l’instruction de défendre la ville à tout prix. Au moment où la situation semblait désespérée, Staline eut l’intelligence d’approuver en septembre le plan hardi d’une contre-offensive conçue par Joukov et Vassilievski. Ce Plan Uranus devait être mis en application en novembre, quand les hommes et le matériel nécessaires seraient disponibles, sous la forme d’une prise en tenaille de Stalingrad par le Nord-Ouest et le Sud-Est.

Paulus s’épuisa pendant près de trois mois à prendre la ville, sans jamais dépasser 90%, au prix d’énormes pertes de part et d’autre. Uranus fut déclenché comme prévu le 19 novembre, dirigé par les brillants généraux Vatoutine et Rokossovski. Le piège se referma en quelques jours. Paulus se trouvait enfermé avec 270.000 hommes dans une poche de 30 sur 60 km. Il était impossible de ravitailler autant d’hommes par avion, en dépit des rodomontades de Goering. Une tentative de soutien de Von Manstein par le Sud échoua. A cours de munitions et de vivres, dans un froid extrême, le sort de la VIème armée était scellé. La reddition inévitable de Paulus eut lieu le 31 janvier, après qu’Hitler l’eut nommé Maréchal la veille afin de l’inciter sans succès à se suicider.