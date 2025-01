Stagnation économique en Europe, toboggan vers la récession en France : ces 7 mesures qui pourraient nous sauver

Michel Ruimy est économiste. Il a écrit de nombreux ouvrages et articles consacrés à l’économie et la finance qu’il enseigne dans divers établissements universitaires et grandes Écoles (Sciences Po Paris, ESCP…). Il est régulièrement sollicité par les médias, tant télévisuels qu’écrits, pour son analyse de la situation économique et financière. Michel Ruimy est directeur du think tank SPAK où il supervise les questions de société et la macroéconomie.