Vrais problèmes, solutions douteuses ?

SOS jeunes hommes en souffrance dans l’indifférence générale : et si la révolte masculiniste ayant porté Trump avait bien d’autres racines que la misogynie

Un certain nombre des commentateurs soulignent qu’un certain nombre des jeunes hommes ont voté pour Donald Trump et n’hésitent pas, parfois, à dire de ce vote qu’il est misogyne.