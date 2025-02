© HANDOUT NASA/Magdalena Ridge 2.4m telescope/New Mexico Institute of Technology/RyanAFP

Menace ?

Sommes-nous vraiment préparés à un impact comme celui de l’astéroïde 2024 YR4 qui nous menace ?

La semaine dernière, les alarmes ont sonné comme s'il s'agissait d'un film de science-fiction : l'astéroïde 2024 YR4 a atteint une probabilité de collision avec la Terre en 2032 de 2,8 % (selon l'ESA) - et de 3,1 % (selon la NASA), les plus élevées enregistrées pour un corps de plus de 30 mètres.