Situs inversus : faites-vous partie de ceux chez qui les organes ne sont pas placés là où ils sont censés être ?

Plus de 100 gènes ont été identifiés comme jouant un rôle dans le développement normal de nos organes.

Les organes du corps ont tendance à se trouver dans un ordre et une position déterminés. Cela est utile pour diagnostiquer certaines affections. Toute personne souffrant d'appendicite ou de calculs biliaires, par exemple, vous dira exactement où se situe la douleur atroce. Parfois, cependant, les organes se retrouvent au "mauvais" endroit.

Ses recherches portent sur l'arthrose, la dégénérescence et le renouvellement du cartilage et des os. Il a commencé à travailler sur une forme rare d'arthrose, l'alcaptonurie, qui est toujours étudiée dans mon laboratoire. Ses travaux sur cette maladie l'ont amené à s'intéresser également à l'arthrite et au renouvellement des tissus articulaires en réponse à une ou plusieurs maladies, grâce aux découvertes faites dans le cadre de l'étude de l'alcaptonurie.

Adam Taylor enseigne tous les aspects de l'anatomie aux étudiants en médecine et en biomédecine. Il a une passion pour la compréhension de la formation du corps humain et de son fonctionnement, tant dans la santé que dans la maladie.

Sur le plan du développement, l'une des anomalies les plus importantes est la dextrocardie, c'est-à-dire que le cœur, au lieu d'être légèrement tourné vers la gauche (lévocardie), est inversé vers la droite. Il s'agit d'un phénomène assez rare : environ une personne sur 12 000 naît ainsi.

Lorsque cela se produit en l'absence de toute autre anomalie, les personnes concernées mènent une vie normale, les seuls "symptômes" étant une lecture différente de l'ECG.

Chez certaines personnes, tout le contenu de l'abdomen et du thorax peut être basculé du côté opposé, ce qui est connu sous le nom de situs inversus totalis. Les chanteurs Donny Osmond et Enrique Iglesias en sont atteints, de même que l'actrice Catherine O'Hara. L'état de Donny Osmond a été diagnostiqué lorsque son appendicite a été négligée parce qu'il ressentait une douleur à gauche plutôt qu'à droite, comme c'est normalement le cas.

Le situs inversus totalis est relativement rare, touchant une personne sur 10 000 - généralement plus d'hommes. Chez certaines personnes, seuls le cœur et les poumons peuvent être reflétés. C'est ce qu'on appelle le situs inversus.

Plus de 100 gènes ont été identifiés comme jouant un rôle dans le développement normal de nos organes. Le situs inversus est hérité lorsque les deux parents transmettent une copie défectueuse du même gène.

Les personnes atteintes de cette maladie peuvent ne jamais remarquer de symptômes si elles sont en bonne santé. En effet, on rapporte que des personnes ont vécu bien au-delà de l'espérance de vie moyenne et n'ont été diagnostiquées qu'après leur mort.

Dans de très rares cas, les personnes atteintes de situs inversus totalis peuvent souffrir de lévocardie, ce qui ramène leur cœur et leurs poumons à la disposition "normale" du côté gauche.

Les seules circonstances où l'espérance de vie est affectée en cas de dextrocardie et de situs inversus totalis sont les autres malformations cardiaques.

Les dents sont une structure qui a l'habitude d'apparaître loin de l'endroit où elle devrait être. Plusieurs personnes ont vu des dents pousser dans leur nez, provoquant divers symptômes tels que des saignements de nez et des infections. Il y a également eu des cas où des dents se sont retrouvées dans l'orbite, ce qui peut être difficile à enlever si elles sont fermement ancrées dans l'os.

Hernies et prolapsus

Il arrive que des parties du corps se trouvent au mauvais endroit en raison d'un problème structurel - plutôt que de développement.

Les hernies peuvent faire en sorte que des organes abdominaux se retrouvent dans la poitrine ou en dehors de la cavité dans laquelle ils sont censés se trouver.

Le diaphragme, un ensemble de muscles qui nous aide à respirer, possède des ouvertures normales pour laisser passer les vaisseaux sanguins et l'œsophage. Le diaphragme maintient également les organes thoraciques dans la poitrine et les organes abdominaux dans l'abdomen. Dans certaines circonstances, cependant, ces ouvertures peuvent s'affaiblir ou une augmentation de la pression (toux, éternuement ou effort) peut forcer le passage.

Le foie, des parties de l'intestin grêle et du côlon peuvent se retrouver dans la poitrine.

Le plus souvent, la partie de l'estomac fait hernie à travers l'ouverture de l'œsophage. Cette "hernie hiatale" est très fréquente : une personne sur quatre en est atteinte à l'âge de 40 ans. Cette proportion atteint 55 à 60 % chez les personnes de plus de 50 ans, mais beaucoup d'entre elles ne présentent aucun symptôme.

Les hernies hiatales sont plus fréquentes chez les femmes et les personnes en surpoids.

Un type de hernie hiatale peut être dangereux : les hernies para-œsophagiennes peuvent étrangler l'estomac en coupant l'apport sanguin essentiel. Elles nécessitent une intervention chirurgicale d'urgence.

Les hernies inguinales constituent une autre catégorie de hernies. Dans ce cas, des morceaux de l'intestin peuvent pénétrer dans le canal inguinal, dans la partie inférieure de l'abdomen, directement par son ouverture et potentiellement faire saillie dans l'aine. Les hernies inguinales sont plus fréquentes chez les hommes, 27 % d'entre eux étant susceptibles d'en souffrir au cours de leur vie, contre 3 % des femmes.

Dans certains cas, la hernie géante peut atteindre le niveau des genoux. Un autre type de hernie inguinale peut faire saillie à travers la paroi du canal, au lieu de l'ouverture naturelle. Ce type de hernie est plus rare et plus fréquent chez les hommes âgés.

D'autres organes peuvent se retrouver au mauvais endroit à la suite d'un prolapsus, en particulier chez les femmes où l'utérus peut se prolonger dans le vagin. Dans les cas les plus graves, l'utérus peut sortir du vagin par l'extérieur. Cela peut se produire pendant la grossesse et l'accouchement et constitue un risque important.

Les facteurs de risque de prolapsus de l'utérus comprennent les accouchements vaginaux multiples, le surpoids, la constipation chronique et l'âge avancé.

Bien que le fait d'avoir des organes et des structures au mauvais endroit puisse sembler désagréable, notre capacité à diagnostiquer et à traiter bon nombre de ces affections a amélioré la qualité de vie de nombreuses personnes qui en souffrent.

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.