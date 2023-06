"Silence dans les champs" de Nicolas Legendre : un réquisitoire à sens unique, peu convaincant, contre le modèle agricole breton

A partir de 300 témoignages dont la grande majorité est anonyme, l’auteur dénonce les méfaits du modèle agricole breton et du système agro-industriel qu’il a généré.

Il accuse les entreprises agro-alimentaires privées et les coopératives agricoles d’exploiter les agriculteurs en les faisant trop travailler et en les sous-payant. L’agriculture intensive développée en Bretagne à partir du début des années 1960, fondée sur la production de porc, de volailles et de lait a conduit au productivisme, combattu par l’auteur.

Ce modèle est responsable de la disparition des haies, des talus, de la pollution des rivières et de la prolifération des algues vertes sur le rivage. Il mène également à la course effrénée à l’agrandissement des exploitations.

Les interviews, généralement anonymes, des partisans d’une autre agriculture de polyculture élevage à base d’herbe, d’animaux en plein air, de préférence bio, décrivent les pressions et les discriminations dont ils ont été l’objet de la part des partisans du modèle intensif dominant et de leurs dirigeants de coopératives qui parfois utilisent leur mandat à des fins personnelles.

Le débat entre les deux modèles peut être résumé par deux personnalités. Tout d’abord Alexis Gourvennec, homme du Léon catholique, leader syndical des années 1960, décédé à 71 ans en 2007, est devenu un gros producteur intensif de porcs et un chef d’entreprise à succès en créant la SICA Saint-Pol-de-Léon, la plus grosse coopérative légumière d’Europe et Brittany Ferries, important transporteur maritime basé à Roscoff. L’auteur lui consacre une dizaine de pages, dont la moitié de témoignages à son propos. S’il décrit son caractère énergique et travailleur, le reste est à charge, ultralibéral, brutal, méprisant les petits agriculteurs qu’il qualifie de minables, prompt à utiliser ses réseaux politiques chiraquiens. Les cinq témoignages à son propos sont tous négatifs.

De l’autre côté se trouve André Pochon, âgé de 92 ans, agriculteur retraité, le pape de l’agroécologie depuis 60 ans. L’auteur est allé lui rendre visite chez lui près de Saint-Brieuc et lui consacre vingt pages élogieuses. André Pochon est en faveur du retour à la polyculture élevage à base d’herbe avec un grand nombre de petites exploitations, de l’élevage en plein air, de l’interdiction du drainage et de l’arasement des haies et des talus, de la limitation des agrandissements, de la limitation drastique des engrais et des pesticides de synthèse.

En conclusion l’auteur se prononce implicitement en faveur d’une décroissance qui améliorerait les conditions de vie et d’activité