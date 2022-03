"Signé Dumas" de Cyril Gely et Eric Rouquette : Dumas, c’est eux deux

"Signé Dumas", de Cyril Gely et Eric Rouquette est à retrouver au Théâtre Le Lucernaire à Paris.

"Signé Dumas" de Cyril Gely et Eric Rouquette

De CYRIL GELY et ERIC ROUQUETTE

Mise en scène TRISTAN PETITGIRARD

Avec XAVIER LEMAIRE GUILLAUME SANTOU SAMUEL CHARLE

Notre recommandation : EXCELLENT

THÈME

• Nous sommes en 1848, Alexandre Dumas, alors au faîte de sa gloire, travaille avec Auguste Maquet, son indispensable collaborateur.

• Dans la bibliothèque, cabinet de travail de l’écrivain, un face à face impitoyable s’installe bientôt entre les deux hommes que tout oppose - le physique, le caractère - mais dont le couple s’avère indissociable et indispensable à l’un comme à l’autre...

• Recherche de reconnaissance, d’un côté, ego surdimensionné, de l’autre, sur fond de révolution républicaine : auquel des deux revient la paternité d’une oeuvre … signée Dumas ?

POINTS FORTS

• La mise en scène, astucieuse, est classique (unité de lieu et de temps respectés) comme le décor : Tristan Petitgirad, opte pour un huis clos dans la bibliothèque de Dumas, mais avec des portes qui claquent et une seule ouverture, à part la porte, une fenêtre, donnant sur le château de Monte Cristo en plein travaux...

• La pièce se déroule en trois actes, la progression est inéluctable, le drame couve, la tension monte et débouche sur un duel féroce, autant politique qu’épistolaire. Et comme souvent, le calme revient après la tempête, et les protagonistes s’apaisent, chacun reprenant sa place. Mais tout est dit, et rien ne sera plus tout à fait comme avant.

• Le texte brillant incisif, fouille les personnages et fait entrer l’Histoire, avec l’insurrection républicaine de 1848. Signé Dumas éclaire la psychologie de chacun, les rapports entre le dominant et le dominé, la puissance du génie, la soumission du dominé, l’admiration réciproque, car ils ne font qu’un.

• Nous voilà témoins du choc magnifique entre deux egos : l’un surdimensionné, exubérant , tonitruant ; l’autre soumis, sensible mais fier. Une collaboration volcanique et nécessaire. Au bout du compte, peu importe qui est le père des Trois Mousquetaires, une double paternité, un couple d’auteur et la faconde de l’un se révèle plus médiatique. L’autre, l’homme de l’ombre est l’indispensable et discret co-auteur de tant de chefs d’oeuvre…

• Ce jeu est parfaitement servi par des comédiens hors pair. Xavier Lemaire, campe un Dumas dans toute sa splendeur, avec son physique sa truculence, ses outrances… et Guillaume Sentou dans le rôle de Auguste Maquet est tout en pudeur et retenue, mais blessé il se dévoilera calculateur et saura inverser les rôles.

• Le problème de la paternité de l’oeuvre dans une collaboration épistolaire, dans un contexte historique sont au cœur de la pièce. La réalité politique, l’insurrection, ouvre la porte et vient fissurer la superbe de ce géant que le génie aveugle et éloigne de la réalité politique et quotidienne, ou tout simplement humaine. Le dénouement vient de l’extérieur, il permet l’éclatement de la vérité pour celui qui est en demande de reconnaissance. Auguste Maquet se dresse enfin et tout s’inverse.

QUELQUES RÉSERVES

Je n’ai pas pu en voir, tellement on est pris par l’action et la puissance du jeu.

ENCORE UN MOT...

Une mise en lumière plus que talentueuse et explosive révèlant la double face de l’oeuvre d’Alexandre Dumas : qui en est le véritable auteur ? « Vous avez sculpté la matière que j’ai produite » : l’énigme restera entière, et c’est tant mieux.

UNE PHRASE

Alexandre Dumas : « Je suis un chêne, je fais de l’ombre à tout le monde ! »

Auguste Maquet : « Je ne suis pas votre chien, Alex, vous n’avez pas à me parler comme ça. »

L'AUTEUR

• à l’instar de Dumas et de Maquet, Cyril Gely, romancier, auteur de théâtre à succès et Eric Rouquette, comédien, metteur en scène et écrivain, ont coécrit cette pièce en 2003 !

• Une fructueuse collaboration, une écriture à quatre mains qui leur vaudront sept nominations aux Molière le prix Jeune Théâtre de l’Académie Française. Cette pièce sera également adaptée au cinéma en 2010 sous le titre L’autre Dumas, avec Gerard Depardieu et Benoit Poelvoorde.