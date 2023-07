Si tu veux la paix, prépare le vin, de Laure Gasparotto : un éloge amoureux de la Bourgogne

Si tu veux la paix, prépare le vin, de Laure Gasparotto, est paru le 12 avril 2023 aux éditions Grasset. Il fait 144 pages et coûte 17,50 euros.

Rémy Dumoulin est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

Retrouvez Si tu veux la paix, prépare le vin, de Laure Gasparotto, dans toutes vos librairies.

Notre recommandation : ⅗

THÈME

« Si vis pacem, para vinum ». Cet adage illustre le soft power de la Bourgogne dans les 25 ans de paix qui suivirent le Traité d’Arras de 1435 et la fin du conflit entre les Armagnacs et les Bourguignons. Le vin, nécessaire au culte de l’hospitalité et aux finances des descendants des moines de Cluny, est depuis longtemps plus qu’un simple jus de raisin fermenté. Il est au service de la culture et du rayonnement de l’Occident. Philippe le Bon s’autoproclame « seigneur des meilleurs vins de la Chrétienté » en 1459. Les attributs de la Bourgogne sont en place. L’utilisation exclusive de deux cépages « fins », le pinot noir et le Chardonnay. La différenciation entre les « bons » et les « médiocres » lieux où la vigne est arrachée. Ou encore les « cuvées » qui entérinent la hiérarchisation des parcelles. En Bourgogne, le vin est relié au lieu dont il est issu.

C’est la Bourgogne qui a fait bifurquer la carrière de Laure Gasparotto de la recherche historique au vin. Recrutée par Bouchard et Fils puis Louis Latour pour écrire l’histoire de ces prestigieuses maisons bourguignonnes, l’auteure n’a plus quitté le monde du vin, jusqu’à posséder un vignoble en Languedoc. Elle évoque dans ce petit livre l’histoire des moines fondateurs et de leurs puissants parrains, les attributs uniques de la culture et de l’élevage du vin (les « climats »), l’obstination de ses vignerons (« avec eux le passé ne se raye pas, il s’accumule et se transforme »). L'auteure partage anecdotes et souvenirs glanés au contact des acteurs locaux du vin.

POINTS FORTS

Dans cet éloge amoureux de la Bourgogne, Laure Gasparotto multiplie avec bonheur les angles de vue. Angle historique pour toucher du doigt le génie des moines vignerons si bien valorisé par les ducs de Bourgogne. Angle sociologique et culturel pour comprendre ce qui fait l’essence des Bourguignons (obstination, travail, modernité raisonnée, élégance). Le tout ponctué de portraits vivants d’acteurs actuels et passés de cette réussite enviée dans le monde entier. En bref, un mélange réussi entre l’expérience vécue de la spécialiste du vin (on pense à ses récits de vendanges ou aux correspondances entre le vin et la mode) et juste ce qu’il faut d’érudition et de technique.

QUELQUES RÉSERVES

Les anecdotes partagées dans le livre sont d’intérêt inégal et n’aident pas toujours à qualifier les particularités de la Bourgogne viticole. Sans se départir de son parti pris pour le vin de Bourgogne (auquel le chroniqueur et amateur de vin adhère sans réserve), Laure Gasparotto aurait gagné à développer la face plus sombre du succès de la Bourgogne (financiarisation, spéculation). Mais elle endosse sans doute le précepte du bourguignon Louis Latour « pour vivre heureux, vivons cachés » !

ENCORE UN MOT...

1000 ans de mise en avant du terroir, un luxe forcément inabordable.

UNE PHRASE

« Oui , c’est bien ici que, par le prisme du vin, la partie invisible d’un sol est devenue visible dans un paysage commun, dans un verre et palpable grâce notamment à un sens - le goût -, maîtrisé, hautement cultivé jusqu’à être civilisé » (page 47)

« En somme, peu importe que le vin ne plaise pas, ce n’est pas le but, l’important reste qu’il ait du caractère et qu’il soit unique et inimitable » (page 71)

L'AUTEUR

Formée à l’histoire médiévale, notamment bourguignonne, Laure Gasparotto est une spécialiste de l’univers du vin, comme écrivaine, critique, journaliste et vigneronne. Elle est notamment l’auteur de Le goût et le pouvoir avec Jonathan Nossiter (Grasset, 2007), Boire sans grossir, sans excès... et sans nuire à sa santé (Flammarion, 2014) et de L'Atlas des vins de France : guide complet des vignobles et des appellations (Jean-Pierre de Monza, 2015).