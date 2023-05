“Si je veux vendre des rillettes sur la Place Rouge, je vendrai des rillettes sur la Place Rouge”

François Fillon, ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy.

Il est gonflé non ?

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

L’ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy était auditionné par une commission d’enquête du Sénat. Il lui était demandé de s’expliquer sur sa participation à la direction de deux grands groupes industriels russes.

Il en a été vice-président. Bien payé. Il fallait que Pénélope ne manque de rien. Fillon s’est expliqué. Il a rappelé qu’il avait occupé ce poste en n’étant plus Premier ministre, et donc en tant que personne privée. Après des mois de tergiversation et la guerre en Ukraine aidant, il a fini par en démissionner. Fillon ne voit pas pour autant que diriger un groupe belge, italien ou allemand, ce n’est pas tout à fait pareil que de siéger au conseil d’administration d’une entreprise russe.

Fillon a expliqué qu’il avait de l’amitié pour la Russie depuis 1986 (donc encore du temps de l’URSS). Une belle fidélité qui lui fait honneur. Il a indiqué qu’il était un homme libre. “Si je veux vendre des rillettes sur la Place Rouge, et bien, je vendrai des rillettes sur la Place Rouge”, a-t-il lancé.

Les rillettes étant une spécialité française reconnue, c’est sûr que les Russes, tous amoureux de la France et de son savoir-faire culinaire, en raffolent. A notre avis, François Fillon est mûr pour vendre du borchtch place de la Concorde.

