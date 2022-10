"Shocking ! Les mondes surréalistes d’Elsa Schiaparelli" : figure majeure de l’histoire de la couture, Elsa Schiaparelli conçoit la mode comme un art ! Une magnifique exposition

L'exposition "Shocking ! Les mondes surréalistes d’Elsa Schiaparelli" est à voir au Musée des Arts Décoratifs à Paris.

SHOCKING ! LES MONDES SURRÉALISTES D’ELSA SCHIAPARELLI

INFOS & RÉSERVATION

Musée des Arts Décoratifs

107 Rue de Rivoli

75001 PARIS

https://madparis.fr/ExpoSchiaparelli

Jusqu'au 22 janvier, du mardi au dimanche de 11h à 18h Nocturne le jeudi jusqu’à 21h Réservation en ligne recommandée

Notre recommandation : EXCELLENT

THÈME

Elsa Schiaparelli, une audacieuse créatrice inspirée par les surréalistes.

Le musée des Arts décoratifs consacre une magnifique exposition à Elsa Schiaparelli, créatrice haute-couture italienne, dont la fantaisie a été inspirée par ses relations privilégiées avec les artistes de l’avant-garde parisienne, des années 1920 à 1930.

POINTS FORTS

L’exposition Shocking! Les mondes surréalistes d’Elsa Schiaparelli réunit plus de 500 œuvres, sur 2 étages du Musée des Arts Décoratifs.

Les costumes et accessoires de mode, dialoguent avec des peintures, sculptures, bijoux, flacons de parfum, céramiques, affiches, et photographies signées des plus grands artistes de l’époque, de Man Ray à Salvador Dalí, de Jean Cocteau à Meret Oppenheim.

Cette rétrospective, dont la scénographie convoque un sémillant univers artistique, nous rappelle l’influence du style Schiaparelli sur de célèbres couturiers tels que Yves Saint Laurent, Azzedine Alaïa, John Galliano, Christian Lacroix.

Le directeur artistique de la maison Schiaparelli depuis 2019, Daniel Roseberry, rend également un vibrant hommage à la créatrice, en interprétant son héritage.

QUELQUES RÉSERVES

Aucune réserve.

ENCORE UN MOT...

Le parcours nous permet d’admirer de nombreux dessins de silhouettes des mannequins qui portent les modèles, qui étaient destinés à promouvoir les collections auprès des clientes. Ces dessins sont issus du don de 6 387 dessins effectué à l’Union Française des Arts du Costume (UFAC) par Elsa Schiaparelli à la fin de sa vie.

Le catalogue de l’exposition (55 €) édité par le Musée des Arts Décoratifs, présente des textes illustrant des photographies d'époque, des dessins, des documents parus dans Harper's Bazaar ou Vogue, ainsi qu’ une sélection de chefs-d'œuvre de la collection du musée des Arts décoratifs, photographiés par l'artiste plasticienne Valérie Belin.

L'AUTEUR

Elsa Schiaparelli (1890-1973) est une figure majeure de la mode parisienne de l'entre-deux-guerres. Après avoir suivi l'exemple de son mentor Paul Poiret, elle crée une première collection de sweaters en 1927 dont les chandails tricotés, décorés de motifs en trompe-l'œil noir et blanc, connaissent immédiatement un grand succès en France et aux États-Unis.

Sa rencontre avec des artistes engendre une étroite collaboration : de Jean Cocteau à Man Ray et Léonor Fini, sans oublier Salvador Dalí qui inspira la fameuse robe homard. Ses créations reflètent l’esprit fantaisiste des artistes surréalistes dont elle est proche, et sont ancrées dans l'esprit de son temps, notamment par l'utilisation de matières innovantes. Au cours des années 1930, le style « Schiap » se développe. En1937 Elsa Schiaparelli lance le parfum Shocking, associé à la couleur rose shocking, devenue la signature des créations de sa maison.