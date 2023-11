Serge Klarsfeld se réjouit de la présence du Rassemblement national

"Le RN est un parti qui, sur le plan de l’antisémitisme, si on le compare avec La France insoumise ne peut mériter que des bons points", a déclaré Serge Klarsfeld dans Le Figaro.

© Photo by Ludovic MARIN / POOL / AFP

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Toute sa vie, Klarsfeld a traqué les nazis sur tous les points du globe. C’est lui et sa femme, Beate, qui ont débusqué Klaus Barbie en Bolivie. Toute sa vie, il s’est battu contre le Front national et contre l’antisémite Jean-Marie Le Pen. Et comme il le rappelle dans une interview au Figaro, deux de ses fils ont été battus par l’extrême droite.

Mais Klarsfeld ne confond pas le Rassemblement national avec le Front national. Il se dit heureux de voir que Marine Le Pen ait abandonné l’antisémitisme de son père.

Et il se félicite de la présence du mouvement de Marine Le Pen au rassemblement de ce dimanche. Il n’a pas eu les supposées pudeurs d’Olivier Véran et de quelques autres qui ne veulent pas défiler aux côtés du Rassemblement national.

Serge Klarsfeld ne se trompe pas de combat. Il dit avec raison que l’antisémitisme d’aujourd’hui se trouve du côté de l’extrême gauche. Et il constate avec amertume l’absence des mélenchonistes à cette manifestation.

Serge Klarsfeld rappelle que quand un terroriste juif du nom de Baruch Kappel Goldstein a tué des Palestiniens à Hébron, il s’est rendu dans cette localité pour présenter ses condoléances au conseil municipal de la ville.

Et il pose une question : pourquoi aucun dignitaire musulman n’a fait de même et présenté ses condoléances aux Juifs pour les abominables massacres du 7 octobre ? Et nous posons une autre question : à quand une grande manifestation contre l’islamisme ?

À Lire Aussi

Et Serge Klarsfeld vota pour Louis Aliot… !