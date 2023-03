Semaine sainte en Amérique, actes antichrétiens en France

Procession à Ciudad Guatemala, octobre 2022 © Alexis Brunet

Au Guatemala, la célébration de la semaine sainte vient d’être déclarée patrimoine immatériel de l'humanité par l’Unesco. Julio Carranza, directeur de l’Unesco au Guatemala, a loué « son extraordinaire richesse et diversité culturelle », rapportent nos confrères de Prensa Libre.

« Dans mon restaurant, on fête la semaine sainte toute l’année »

Cinq jours durant, du jeudi 6 au lundi 10 avril, des millions de personnes commémoreront la passion la mort et la résurrection du Christ. De Ciudad Guatemala au Quiché, de La Antigua à Rio Dulce,des centaines de crucifix seront portés, des milliers de bougies allumées.

Dans ce pays ou l’ombre de la guerre civile et des massacres plane encore, l’odeur de l’encens mêlée à celle de la cire et aux dévotions, incessantes tout le reste de l'année, viendront sacrer une liturgie empreinte de syncrétisme, comme l'incarnent à merveille ces alfombras, tapis aux couleurs majestueuses hérités de l’ère maya.

Cinq jours durant, le pays sera à l'arrêt, oubliées les querelles fratricides grâce au Christ salvateur ! « Dans mon restaurant, on fête la semaine sainte toute l’année », m’a même soufflé un serveur du mythique Flamingo Historico, dans le centre de Ciudad Guatemala, et en France ?

En France, des bonnes sœurs font de l’autodéfense..

En France,le dimanche 26 février, deux religieuses ont annoncé quitté leur paroisse du quartier Bouffay, cœur historique de la ville de Nantes, en raison de l'insécurité qui y règne. « La vie quotidienne y est, à la longue,éprouvante », ont-elles souligné auprès de nos confrères du Figaro. Les dames restent polies: au menu des déboires endurées, « coups, crachats et insultes ». Les deux sœurs ont même pris il y a quelques années des leçons d’autodéfense.Présent au Guatemala depuis six mois, votre serviteur ne compte pas y prendre des cours de krav-maga.

Un peu avant, le 14 février, l’église du Genest-Saint-Isle, en Mayenne, a été détruite par la mairie. Elle présentait un problème d'étanchéité, a fait valoir le maire Nicolas Bouillon lors d’une réunion. Il est vrai que les inondations d’églises lors des messes vides sont légion en France mais passons, ne faisons pas de mauvais esprit. Tout le monde s’accordera sur le fait que cette destruction a eu lieu dans un silence médiatique total. Hormis le journal Ouest France, personne n'en a parlé.

Une tribune salutaire

Ne nous attardons pas sur ces détails techniques et allons de l’avant, comme pourrait dire notre ministre de l’Intérieur (et accessoirement des cultes), toujours dans Pacifique à l’heure où sont écrites ces lignes. Le 3 mars, une vingtaine de personnalités ont publié dans Le Figaroune tribune. Ils en appellent à un sursaut de l’Union européenne face à la montée des actes antichrétiens en France.

L’ambition est colossale mais louable, il est toujours mieux inspiré de tenter et de persévérer que de rester les bras croisés tout en se plaignant. Le problème est que ces signataires ne sont pas très connus. Mis à part l’écrivain Joseph Macé-Scaron votre serviteur n’en connaît à vrai dire aucun.

Réveiller la fille aînée de l’Église

Qu’à cela ne tienne, j'invite ces vingt personnes à venir passer leur semaine sainte au Guatemala afin de vivre pleinement leur foi. Au regard de la semaine sainte en France, où il n’y aura à peu près rien, à part sans doutes des profanations d'églises, elles vivront un choc culturel qui leur sera salutaire.

Et comme je ne suis pas sectaire, j’invite aussi tous les diversitaires de France. Entre processions majestueuses, cuisine préhispanique exquise, élégants petits vieux en velours et princesses mayas aux couleurs chatoyantes, ils découvriront la vraie diversité, pas celle des joggings de footeux et des « tacos » halal.

Pour le reste, suggérons à nos évêques de s’inspirer de la semaine sainte guatemaltèque pour réveiller enfin la France, fille aînée de l’Église, dans le coma depuis des années.

Intérieur du café du Flamingo Historico, mars 2023, © Alexis Brunet