Selon la banque des règlements internationaux, les cryptomonnaies non adossées à des banques centrales sont une impasse et voilà pourquoi

Cette photo d'illustration montre des pièces de crypto-monnaie Tether, Bitcoin et Etherium

Timothy Taylor est un économiste américain. Il est directeur de la rédaction du Journal of Economic Perspectives, une revue universitaire trimestrielle produite au Macalester College et publiée par l'American Economic Association.

La Banque des Règlements Internationaux est détenue par 63 banques centrales dans le monde, provenant de pays qui représentent environ 95 % du PIB mondial. Ainsi, lorsque la BRI consacre un chapitre de son dernier rapport annuel à affirmer que les crypto-monnaies décentralisées fonctionnant en dehors des banques centrales sont une impasse, une réponse possible est de souligner que les banques centrales défendent leur territoire. Ce qui est vrai. Mais cela ne signifie pas que l'argument est incorrect. La BRI soutient que de nombreuses innovations récentes dans le secteur financier, comme la finance décentralisée, les jetons non fongibles et les monnaies numériques (raisonnablement) anonymes, fonctionneront mieux si elles sont fondées sur la monnaie de la banque centrale plutôt que sur les crypto-monnaies

Ici, je vais essayer de résumer l'argument de la BRI en le divisant en deux morceaux : le problème fondamental des crypto-monnaies et la vision alternative d'un futur système monétaire.

Pour décrire le problème des crypto-monnaies, le rapport de la BRI propose ce qu'il appelle un "trilemme de l'évolutivité", mais que j'appelle simplement le trilemme des crypto-monnaies. Un "trilemme" est une situation dans laquelle vous ne pouvez obtenir que deux résultats souhaitables sur trois. Ici, les trois résultats potentiellement souhaitables sont qu'une monnaie soit sécurisée, évolutive et décentralisée.

Par exemple, la monnaie conventionnelle de la banque centrale (la ligne inférieure de la figure) est sûre et évolutive. Mais elle n'est évidemment pas décentralisée. Les crypto-monnaies comme le Bitcoin et l'Ethereum sont décentralisées et sécurisées. Mais il y a environ 2 milliards de paiements numériques effectués dans le monde chaque jour. Le processus de mise à jour des blockchains utilisées pour garder la trace de ces types d'échanges de crypto-monnaies est notamment coûteux en termes de ressources et est, en comparaison avec des méthodes comme les transactions modernes par carte de crédit, incroyablement lent pour traiter ce volume de transactions. En d'autres termes, ces crypto-monnaies sécurisées et décentralisées n'ont pas encore prouvé qu'elles pouvaient être mises à l'échelle. Ainsi, l'expansion des crypto-monnaies d'échelle est en partie alimentée par l'arrivée de nouvelles, qui sont décentralisées mais s'avèrent souvent moins sûres. Un exemple récent est l'effondrement du "stablecoin" de Terra, une crypto-monnaie qui était censée avoir une valeur fixe en dollars américains, mais qui a fini par ne plus rien valoir et par effacer environ 60 milliards de dollars de valeur. En avril, le Wall Street Journal a publié un article intitulé "Crypto Thieves Get Bolder by the Heist, Stealing Record Amounts". Ils soulignent qu'au cours des 38 dernières semaines, il y a eu 37 piratages majeurs d'organisations de crypto-monnaies/blockchain.

Le rapport de la BRI s'exprime en ces termes :

L'échelle limitée des blockchains est une manifestation du "trilemme de l'évolutivité".

De par leur nature, les blockchains sans autorisation ne peuvent atteindre que deux des trois propriétés suivantes : évolutivité, sécurité ou décentralisation (graphique 3).

La sécurité est renforcée par des incitations et la décentralisation, mais le maintien d'incitations par des frais entraîne une congestion, ce qui limite l'évolutivité. Il y a donc une incompatibilité mutuelle entre ces trois attributs clés, ce qui empêche les blockchains de servir adéquatement l'intérêt public.

Ce trilemme doit-il se vérifier ? Ou serait-il possible, par exemple, d'avoir une crypto-monnaie qui soit à la fois évolutive et sécurisée ? Dans l'article qui présente le "trilemme de l'évolutivité" ci-dessus, Vitalik Buterin affirme qu'un processus appelé "sharding" peut apporter la réponse. Il écrit : "Le sharding est l'avenir de l'évolutivité d'Ethereum, et il sera essentiel pour aider l'écosystème à supporter plusieurs milliers de transactions par seconde et permettre à de larges portions du monde d'utiliser régulièrement la plateforme à un coût abordable." L'idée générale est que le processus de vérification de la blockchain serait divisé de manière aléatoire en de nombreux petits morceaux ("shards"), de sorte que la blockchain des transactions serait en fait vérifiée par un "comité".

L'aspect technique de la façon dont le "sharding" réduirait les besoins en ressources de la mise à jour et de la vérification de la blockchain d'une manière tout aussi sûre mais beaucoup moins chère est un peu hors de ma portée - du moins sans plus d'efforts que je suis prêt à consacrer à l'idée pour le moment. J'ai entendu d'autres propositions pour réduire considérablement les coûts de mise à jour de la blockchain, ainsi. Bien sûr, la véritable preuve de l'idée sera quand ou si elle se produit.

La BRI suggère la possibilité que, plutôt que de s'efforcer de résoudre le trilemme, l'innovation financière serait mieux servie en s'appuyant sur la crédibilité de la banque centrale. Elle suggère une métaphore qui ressemble à ceci :

Les banques centrales sont les fondations. Elles restent accrochées au système bancaire et aux sociétés de cartes de crédit. La banque centrale pourrait également fournir une monnaie numérique de banque centrale (CBDC). Mais dans cette description, les banques centrales deviennent également connectées aux "fournisseurs de services de paiement", qui sont des entreprises non bancaires qui fournissent une finance décentralisée, des actifs et des dépôts tokenisés, de la monnaie électronique, des contrats intelligents auto-exécutables, des portefeuilles autonomes, et plus encore.

La BRI entre dans les détails de tout cela, creusant les questions de réglementation, de responsabilité, d'aspect pratique, de stabilité financière, de protection des consommateurs, etc. Selon moi, l'idée de base est qu'il est utile de penser séparément aux crypto-monnaies et à toutes les autres innovations financières qui sont actuellement liées à la crypto. Au lieu de cela, il pourrait être préférable pour la société que les banques centrales permettent de construire les innovations financières de l'avenir sur la capacité éprouvée des banques centrales à fournir des monnaies qui sont largement acceptées et ont une valeur relative.

Cet article de Timothy Taylor a été initialement publié sur le site Conversable Economist, cliquez ICI