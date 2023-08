Selon Kombo, l'avion n'est jamais plus rapide ni moins cher que le train si l'on voyage en France

Le train, plus économe et rapide que l'avion ?

La Plateforme comparative et de réservation KOMBO vient de sortir une étude comparative des prix et des conditions de voyage en France, d'où il ressort que le train est devenu le moyen de transport le plus rapide et moins cher que l'avion. En revanche, pour les voyages internationaux, l'avion reste performant.

La période des vacances d'été est généralement propice aux débats quotidiens qui enflamment les familles ou les groupes d'amis à la plage ou au moment du dîner. Si on a la sagesse d'éviter le débat politique, la discussion tourne au sujet éminent, puisque l'assistance se coupe généralement en deux. Il y a ceux qui sont plutôt favorables à des vacances en Bretagne qu'en Méditerranée. Parfois, on entendra s'opposer ceux qui préfèrent Nice à Cannes, la Basse Normandie à la Haute Normandie, et plus sophistiqué, il y a ceux qui sont plus Trouville que Deauville, alors que... mais n'entrons pas dans le détail des dossiers.

Le climat et son évolution sont évidemment devenus depuis quelques années un sujet incontournable de dispute dans les campings ou ailleurs, entre ceux qui ont peur du réchauffement climatique (les jeunes en général) et ceux qui n'y croient pas, les climatosceptiques (qui sont plus âgés). À noter que la météo pèse beaucoup sur les arguments des uns comme des autres. En juillet, par exemple, une écrasante majorité considérait que les grandes chaleurs annonçaient un changement durable de la température ambiante. En août, les climatosceptiques se sont redressés avec les pluies et les orages...

À la limite de l'écologie et des émissions de gaz à effet de serre, la question des transports est omniprésente, et pas seulement à Paris. Elle est présente dès qu'il s'agit de choisir un moyen de transport. Actuellement, par exemple, on peut se demander pourquoi beaucoup de Français continuent de prendre des vols intérieurs alors que le train est en gros 100 fois moins polluant. L'analyse faite montre que cette préférence s'explique par deux idées ou préjugés solidement enracinés. La première est de dire que l'avion est plus rapide que le train et aussi penser que l'avion, notamment depuis l'arrivée des avions à bas prix, les "low-costs", serait beaucoup moins cher.

Si on vérifie ces deux idées, on constate qu'elles sont vraies pour les voyages internationaux, il n'y a ni photo, ni débat... mais elles ne sont pas vérifiées pour les voyages à l'intérieur de l'hexagone. Kombo, qui est aujourd'hui une très grosse plateforme de réservation, a mené l'enquête au plus près des réalités.

La question de la rapidité du voyage est sujette à interprétation. Si on prend en compte uniquement la durée du trajet (du décollage à l'atterrissage pour l'avion), idem pour le train, l'avion est gagnant. Sur Nantes, Bordeaux, Lyon, Ajaccio, Bastia, par exemple, les trajets en avion sont en général deux fois plus courts que par le train (1H15 en moyenne par le train, entre 2H et 2H30 par le train). Si on prend maintenant en compte la durée "porte à porte", qui inclut le temps pour aller à l'aéroport, les 2 heures d'attente à l'aéroport et les 30 minutes à l'arrivée, le rapport s'inverse. Les durées globales de voyage sont systématiquement plus courtes par le train que par l'avion. Sur Marseille, Nice, Toulouse, Montpellier, Biarritz, le train est plus rapide que l'avion. Sur Lyon, Toulouse, Montpellier, les avantages du train sont très significatifs.

La question du prix fait aussi débat. Kombo a analysé tous les prix proposés lors d'une réservation effectuée le 27 juillet pour un voyage le 4 septembre, sur quinze destinations au départ de Paris. Résultat : le train est toujours moins cher. Cela grâce notamment aux billets Ouigo, la compagnie low-cost de la SNCF, qui sont presque tout le temps ceux qui permettent au train de proposer l'option la moins chère. Avec de tels résultats, Matthieu Marquenet, cofondateur de la plateforme qui propose tous les types de moyens et de tarifs (avion, train, bus) gérés par plus de 400 compagnies partout en Europe, la conclusion s'impose : « selon les résultats, le rapport efficacité-prix est plus que largement favorable au train. S'y ajoute le coût de l'impact énergétique et environnemental qui pourrait arriver avec les suppressions de niches et de subventions offertes au secteur aéronautique, cet avantage au train devrait s'accentuer dans les prochaines années. »

Voilà des chiffres qui vont servir de point de départ à d'interminables débats les soirs de vacances pluvieuses ou écrasées de soleil, à la mer comme à la campagne... parce que contrairement à ce qu'on croit souvent, les chiffres sont têtus et ils s'imposent dans le débat rationnel, sauf que l'organisation de la vie familiale et sociale n'est pas toujours rationnelle. Le choix du moyen de transport ne se limite ni à la durée du trajet, ni au prix, ni à la tonne de gaz à effet de serre produite... le choix appartient au consommateur, qui veut parfois savoir avec qui il va voyager (la perception de la durée du voyage dépend beaucoup des personnes ou de la personne qui voyage avec soi...), le choix dépend aussi des services annexes au moyen de transport lui-même, mais il dépend aussi de la concurrence. BlaBlaCar existe de plus en plus, la voiture familiale résiste encore très fort, le camping-car aussi.