Selon Forbes, sur les dix Français les plus riches, sept sont créateurs de leur empire, les trois autres sont héritiers

Bernard Arnault, président du groupe LVMH, reste l'homme le plus riche de France,

Le classement annuel des plus riches du monde est toujours surprenant. Ils sont de plus en plus riches, très américains et asiatiques, ils sont aussi créateurs de leur empire et les héritiers ont su préserver la fortune familiale.

Le classement des 10 Français les plus riches de France n'apporte pas de vraies surprises puisque le hit-parade est toujours dominé par les industriels du luxe, mais disons que le club des riches a beaucoup profité de la hausse des cours boursiers qui a suivi le boom de l'après-Covid. Ce qui est intéressant, c’est que parmi les 10 plus riches, 7 ont créé leur empire. Les autres en ont hérité et ont su ne pas dilapider la fortune de leur père ou grand-père.

Le Classement des français les plus riches :

Bernard Arnault, président du groupe LVMH, est toujours le plus riche de France, le 3e du monde avec Elon Musk (Tesla) ou Jeff Bezos (Amazon), mais l'ordre dans le tiercé de tête varie beaucoup avec les cours de bourse. Le groupe LVMH exploite et gère 75 marques parmi les plus prestigieuses, dans les parfums (Dior, Guerlain), les accessoires de mode (Louis Vuitton), la haute couture, la bijouterie, etc., dans le monde entier. Bernard Arnault a 75 ans, il a démarré dans l'immobilier (Ferinel) puis repris ce qui reste de Boussac en 1984, dont Dior qui va servir de base de départ à ce qui va devenir LVMH. Sa fortune en 2023 est évaluée par Forbes à 153 milliards de dollars (contre 127 milliards l'année précédente). Françoise Bettencourt Meyers est la présidente de L'Oréal. Elle est l'héritière de son grand-père, Eugène Schuller, fondateur du groupe L'Oréal, dont les débuts datent de 1909. Plus d'un siècle plus tard, L'Oréal est devenu le premier groupe de cosmétique du monde. Françoise Bettencourt et ses enfants sont toujours aujourd'hui les principaux actionnaires de L'Oréal avec plus de 33% du capital. Sa fortune personnelle est évaluée à 73,6 milliards de dollars (contre 61,4 milliards l'année dernière). François Pinault, président de Kering, est considéré par Forbes comme la 3e fortune française. Un groupe essentiellement consacré au luxe depuis le rachat de Yves Saint Laurent et surtout de Gucci. François Pinault avait démarré dans les années 1960 dans le bâtiment, la menuiserie, puis la grande distribution (Conforama, le Printemps et la Fnac, la Redoute...). Depuis quelques années, François Pinault a laissé la barre du groupe à son fils François Henri et se consacre principalement à sa collection d'œuvres d'art avec notamment la Bourse de Commerce à Paris où François Pinault a investi à titre privé pour présenter des œuvres qu’il a découvert toute sa vie durant ; sa fortune serait évaluée à 42 milliards de dollars.

4 et 5. Alain et Gérard Wertheimer, deux frères propriétaires de Chanel SA qui ont racheté l'entreprise fondée avant la guerre par Coco Chanel, en 1954... Alain et Gérard vont embaucher Karl Lagerfeld et faire de Chanel la première maison de couture du monde. La notoriété leur permettra de développer un empire avec les parfums et les accessoires dans le monde entier ; Chanel n'étant pas coté en Bourse, les informations financières sont rares. Alain Wertheimer vit à New York et son frère Gérard en Suisse... mais la famille se retrouve chaque année dans le haras qu'elle possède à Deauville. Un haras qui gère l'une des plus belles écuries de chevaux de course du monde. Leur fortune est évaluée par Forbes à 34 milliards de dollars pour chacun d’eux (contre 29 milliards l'année précédente).

Emmanuel Besnier, le président de Lactalis, né en 1970, petit-fils du fondateur, a géré une croissance par acquisition qui a fait de ce groupe le numéro un mondial dans l'industrie du lait et des fromages, leader en Europe, mais très attaché à sa région d'origine qui est Laval en Mayenne. Les chiffres et les informations sont rares, la famille se distingue par sa discrétion, ce qui lui pose quelques problèmes d'image dans le monde agricole. Le groupe Lactalis est réputé pour ses marges confortables, mais par quelques retards dans le domaine de la RSE, responsabilité sociale et environnementale ; la fortune Besnier est évaluée par Forbes à 20 milliards de dollars. Patrick Drahi, président d'Altis, fondateur du groupe spécialisé dans les télécommunications, la téléphonie mobile présent en France (SFR), aux États-Unis, en Israël... là encore assez peu d'informations parce que la croissance du groupe a été essentiellement financée par des fonds empruntés. Il vient d'ailleurs de vendre la branche Radio télé et notamment le groupe BFM pour alléger son endettement. Forbes évalue son groupe à 11 milliards de dollars. Rodolphe Saadé est arrivé dans le classement très récemment grâce aux résultats importants dégagés dans son groupe CMA-CGE et notamment après le boom économique de l'après-Covid. Sa notoriété s'est renforcée avec l'achat des activités logistiques en Afrique de Vincent Bolloré puis plus récemment du groupe BFM à Patrick Drahi. Sa fortune et celle de sa famille dépasseraient les 11 milliards de dollars. Xavier Niel, fondateur d'un groupe qui ayant démarré avec le minitel, est devenu un champion français de l'internet et des télécommunications. Xavier Niel est connu pour la réussite de Iliad (Free), le Monde, l'école 42 et Station F. Sa fortune serait évaluée à 8,8 milliards de dollars. Alain Mérieux, président du groupe familial Bio Mérieux, spécialisé dans la pharmacie, les vaccins notamment. C'est un groupe dont il a hérité et développé. La fortune familiale représenterait 9 milliards de dollars.

Les dix premiers milliardaires français ne pèsent pas lourd par rapport aux fortunes américaines du digital ou des fonds d'investissement : Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Warren Buffet ou les dirigeants de Microsoft, Satya Nadella notamment, qui a succédé à Steve Ballmer et Bill Gates... Fortunes françaises très moyennes à l'exception des stars mondiales de l'industrie du luxe : Bernard Arnault, François Pinault et la famille Bettencourt qui valent bien les fortunes des GAFAM américains. Forbes note par ailleurs un recul voire une disparition des grandes fortunes chinoises qui paient cette année les difficultés de l'économie chinoise et le durcissement idéologique qui a pris dans le collimateur les hyper riches chinois.

À noter en France la montée en puissance des Licornes, par définition des entreprises dont la valorisation a dépassé le milliard d'euros ; on connaît BlaBlaCar ou Doctolib qui sont de vraies réussites mais à côté il en existe aussi plus de 20 qui sont apparues sur le marché dans le digital, la logistique, le e-commerce ou la pharmacie. C'est très important. Ce qui n'existait pas en France il y a dix ans ; Le nombre de Licornes en France préfigure peut-être le phénomène des ETI, très nombreuses en Allemagne dont elles expliquent la performance économique globale.