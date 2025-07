Jaci Gandenberger a obtenu un MSW de la Graduate School of Social Work de l'Université de Denver en 2019 et une maîtrise en études du Moyen-Orient de l'Université d'Oklahoma en 2014. Elle a trois ans d'expérience en tant que conseillère universitaire pour le prix Fulbright et dans l'enseignement des compétences de sensibilisation interculturelle pour préparer les étudiants à s'engager plus efficacement avec divers groupes aux États-Unis et à l'international.