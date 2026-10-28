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Une photo prise à l’imprimerie du groupe Riccobono à Tremblay-en-France, près de Paris, montre le quotidien français Le Monde en cours d’impression, le 4 août 2020.
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POINT DE VUE

28 octobre 2026

Sectarisme made in Le Monde

On m’a dit que je pouvais exercer un droit de réponse dans Le Monde, voire porter plainte. J’ai autre chose à faire. Je vais répondre ici. J’ai fait un milliard de vues en sept mois sur X, et ce texte sera sans doute lu par bien plus de monde que l’article lui-même. Comme le dit Elon Musk : « You are the media now. » Voici donc mon droit de réponse, et l’affaire sera close.

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MOTS-CLES

Le Monde , Droit de réponse , libéralisme , extrême-droite , Racisme , xénophobie

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
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Brivael Le Pogam

Brivael Le Pogam est co-fondateur d’Argil (Créer des vidéos captivantes grâce à l'IA).