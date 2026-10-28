POINT DE VUE

Sectarisme made in Le Monde

On m’a dit que je pouvais exercer un droit de réponse dans Le Monde, voire porter plainte. J’ai autre chose à faire. Je vais répondre ici. J’ai fait un milliard de vues en sept mois sur X, et ce texte sera sans doute lu par bien plus de monde que l’article lui-même. Comme le dit Elon Musk : « You are the media now. » Voici donc mon droit de réponse, et l’affaire sera close.