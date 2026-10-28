POINT DE VUE
28 octobre 2026
Sectarisme made in Le Monde
On m’a dit que je pouvais exercer un droit de réponse dans Le Monde, voire porter plainte. J’ai autre chose à faire. Je vais répondre ici. J’ai fait un milliard de vues en sept mois sur X, et ce texte sera sans doute lu par bien plus de monde que l’article lui-même. Comme le dit Elon Musk : « You are the media now. » Voici donc mon droit de réponse, et l’affaire sera close.
4 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESTribunes
A PROPOS DES AUTEURS
Brivael Le Pogam est co-fondateur d’Argil (Créer des vidéos captivantes grâce à l'IA).
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Brivael Le Pogam est co-fondateur d’Argil (Créer des vidéos captivantes grâce à l'IA).