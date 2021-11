Scoop : Marine Le Pen se lepénise 

Les nouvelles affiches de Marine Le Pen dans le cadre de la campagne pour les élections présidentielles de 2022.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

La campagne électorale de la patronne du Rassemblement National avait gentiment commencé avec des affiches où l’on pouvait lire : « libertés, libertés chéries ! ». Marine Le Pen voulait rassembler très large. Car qui chez nous est contre les libertés ?

Mais cette campagne avançait mollement et Marine Le Pen perdait des plumes dans les sondages. C’est pourquoi elle a décidé de changer de braquet. Elle s’est radicalement radicalisée. Sur ses nouvelles affiches, on peut lire : « rendre aux Français leur argent » et « rendre aux Français leur pays » !

Tout cela a le goût d’un bon vieux millésime. En effet, tout le monde sait qui prend l’argent des Français : les banques apatrides, cosmopolites et peut-être même juives… Quant à « rendre aux Français leur pays », c’est directement inspiré de « la France aux Français ». Un slogan qui connut un certain succès dans les années 1930.

Que s’est-il donc passé pour que Marine Le Pen invente ainsi une machine à remonter le temps ? Pour s’amuser, on pourrait imaginer que son père lui a parlé et qu’elle ait écouté ses conseils. « Fifille tu vas dans le mur. Ta campagne est mollassonne et centriste. On pourrait penser que tu fais du Bayrou ».

En réalité, Jean-Marie Le Pen n’est pour rien dans la mue de sa fille. C’est juste que Zemmour est passé par là ! Il ne reste plus à Marine Le Pen qu’encore une étape à franchir : changer le nom de son parti. Front National se serait bien non ?

