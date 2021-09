Saviez-vous que Zemmour en arabe veut dire « olive » ?

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

De Zemmour on croyait tout connaître. Ses livres, ses passions, ses émissions, ses polémiques, ses succès. On n’ignorait pas non plus qu’il ambitionne de devenir président de la République. Mais ce cachotier ne nous avait pas dit l’essentiel !

L’essentiel le voici. Nous devons cette révélation à Jean-Luc Mélenchon. Natif de Tanger, le leader de la France Insoumise est censé en connaître un rayon sur l’Afrique du Nord. Il s’en est pris à Zemmour coupable à ses yeux de refuser la « créolisation » dont la France a, selon lui, besoin. Soit dit en passant, Mélenchon confond « créolisation » et « métissage ». Une célèbre créole, Joséphine de Beauharnais n’aurait pas été d’accord…

Passons. Mélenchon soutient que Zemmour est lui-même un produit de la « créolisation ». Et voici comment il en administre la preuve : « Zemmour en arabe ça veut dire olive ». Nous on ne savait pas et a priori on s’en fout ! Mais dans le souci de vous informer nous avons fait des recherches. Et nous avons trouvé que Zemmour voulait dire « olive » non pas en arabe, mais en amazigh. Pas étonnant puisque le polémiste se définit lui-même comme un "Juif berbère".

Mais cessons de chercher querelle à Mélenchon dont l’élégance de pensée n’est pas à prouver. Il nous ouvre des horizons qui sans lui nous seraient restés inconnus. Dorénavant nous ne nous dirons plus huile d’olive, mais « huile de Zemmour ». Et la meilleure vient des oliviers de Kabylie dont il est originaire.

On peut faire beaucoup mieux. Je connais un restaurateur berbère qui a pour enseigne L’étoile de l’Atlas. On sert chez lui un délicieux tajine aux olives. En bon Berbère il n’aime ni les Arabes, ni l’Islam. Il ne fera aucune difficulté pour rebaptiser son plat « Tajine au Zemmour ». Merci Jean-Luc Mélenchon !