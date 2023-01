Sandrine Rousseau a publié une photo sur son compte Twitter où elle pose devant une pancarte affichant le slogan suivant : "Sardou ta gueule".

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Le chanteur s’était inquiété du sort du mari de la députée EELV. « Un homme déconstruit », a-t-il rappelé. Et il a ajouté qu’il faudrait « faire une marche blanche pour ce pauvre mec ».

Ce n’était pas bien méchant et plutôt bien vu. Sandrine Rousseau a pris la mouche et a riposté en brandissant une pancarte où figuraient ces mots : « Sardou, ta gueule » !

C’était pour le moins succinct et en tout cas passablement vulgaire. Mais Sandrine Rousseau n’est pas la Princesse de Clèves. Elle va droit au but.

Reste que le cas de son époux déconstruit est intéressant et totalement mystérieux. On ne le voit jamais, on ne connaît pas son visage, ni son identité. Qu’est-il devenu ? A-t-il été entièrement déconstruit ? Il est à craindre que Sandrine Rousseau l’ait achevé. Dans ce cas, ce n’est pas, contrairement à ce que souhaite Sardou, une marche blanche qui s’impose mais une marche funèbre. Avec un tombeau à la gloire du mari inconnu !

Post-scriptum : Le mari de Sandrine Rousseau ayant disparu, qui va s’occuper du barbecue ?

À Lire Aussi

Une France sans milliardaires…