Contre toute attente - et face à toute la puissance de l'establishment politique et médiatique bien ancré du pays - l'Alternative für Deutschland (AfD), le parti le plus résolument de droite en Allemagne, continue de voir sa popularité augmenter, le dernier sondage montrant que son niveau de support, une fois de plus, a atteint un nouveau record historique.

Le sondage d'opinion, réalisé par Infratest Dimap pour ARD et WELT, a révélé, entre autres, que le niveau de satisfaction du peuple allemand à l'égard du gouvernement fédéral a chuté à un nouveau plus bas historique, 79 % des citoyens déclarant être "moins". ou « pas du tout » satisfaits de la coalition « feux tricolores », un bond de 10 % par rapport au mois dernier.

Actuellement, à peine un Allemand sur cinq est satisfait du travail du gouvernement Scholz.

Le sondage, le deuxième en moins d'un mois à placer l'AfD à la deuxième place au niveau fédéral, a révélé que si des élections avaient lieu aujourd'hui, le parti recueillerait 18% des voix, à égalité avec le SPD de Scholz et devant à la fois le Les Verts et le FDP, qui obtiendraient respectivement 15% et 7%. Le chiffre de 18% est le plus élevé jamais enregistré par l'AfD dans un sondage national depuis qu'il est devenu un parti il y a plus de dix ans.

L'AfD et la CDU, dans une hypothétique coalition, bénéficieraient du soutien de près de la moitié (47 %) de l'électorat allemand.

Les chiffres du sondage indiquent clairement que, à l'instar de ce qui a été observé en Autriche avec le FPÖ, des pans de plus en plus larges de la société allemande sont d'accord avec les positions politiques anti-establishment de l'AfD sur la guerre en Ukraine, la migration et la politique énergétique et climatique.

Commentant ces chiffres, le député de l'AfD Petr Bystron, qui est le porte-parole de la politique étrangère du parti, a déclaré à The European Conservative :

L'évolution s'inscrit pleinement dans la tendance paneuropéenne, les partis populistes se multiplient partout. C'est ce que montrent également les derniers résultats des élections en Espagne, où VOX a fortement progressé.

Contrairement aux principaux partis – ceux de la coalition au pouvoir avec la CDU – l'AfD s'oppose aux livraisons d'armes à l'Ukraine, appelant à la place à un cessez-le-feu et à des pourparlers de paix. En ce qui concerne la migration, le parti est le seul à prôner des contrôles aux frontières plus stricts et à limiter les vastes entrées de ressortissants étrangers. Et enfin, l'AfD est le seul parti à se positionner fortement comme un opposant à la politique climatique et énergétique de la coalition "feux de signalisation".

Parmi les participants au sondage qui soutiennent l'AfD, 32 % ont déclaré voter pour le parti parce qu'ils trouvaient leurs arguments convaincants, tandis que 67 % le faisaient parce qu'ils étaient "déçus des autres partis".

À l'heure actuelle, l'AfD est représenté dans 14 des 16 parlements des États et est la force politique la plus puissante d'Allemagne de l'Est, qui compte plus de 16 millions d'habitants.

Les résultats de l'enquête s'accompagnent d'une étude publiée mercredi 31 mai par le Center for Civil Society Development (ZZE) et l'Allensbach Institute for Demoscopy qui a révélé que les Allemands, en particulier ceux qui vivent dans l'est du pays, sont de plus en plus pessimistes quant à la fonctionnalité de leur démocratie. Selon l'étude, environ 35% des personnes interrogées dans les anciens États fédéraux est-allemands ont déclaré se sentir "politiquement impuissantes" à influer sur le changement. Le chiffre était particulièrement prononcé parmi les électeurs de l'AfD, à 65%.

