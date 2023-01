Evgueni Prigojine et Vladimir Poutine lors d'une visite officielle du leader du Kremlin.

Le modèle imitatif de politique représentative de la Russie - à savoir sa politique partisane - s'est arrêté après l'invasion de l'Ukraine en février. Les partis de la Douma avaient deux choix : soit soutenir pleinement la guerre et la faire plus radicalement que le Kremlin (c'est ce qu'ont fait « Russie juste », le « Parti communiste de la Fédération de Russie » et le « Parti libéral démocrate »). Ou prétendre que dans la «nouvelle réalité» il n'y a que des «difficultés économiques» qui doivent être traitées, en essayant de ne pas remarquer la guerre elle-même (le «Nouveau Peuple» a suivi cette voie). Seul « Yabloko » s'est prononcé avec force contre l'invasion de l'Ukraine ; sauf qu'il n'est pas représenté au parlement et n'a pas une large présence médiatique dans les médias affiliés à l'État et fidèles. Personne n'a parlé de nouveaux plans, stratégies, personnalités. Quel genre de politique pourrait-il y avoir quand les armes parlent ?

Cependant, à la fin de l'année, les nouvelles politiques des partis et les rumeurs ont recommencé à tourbillonner. Il existe des informations sur les projets du Kremlin de créer de nouveaux partis ; les anciens partis invitent de nouvelles personnalités reconnaissables à leurs congrès et meetings ; les « seigneurs de la guerre » commencent à générer constamment des événements dignes d'intérêt avec ou sans contexte de guerre. On a le sentiment que la Russie en guerre sera confrontée à des élections importantes, auxquelles se préparent tant l'administration présidentielle que les partis, même si les prochaines élections à la Douma d'État auront lieu dans cinq ans et que les élections présidentielles auront lieu dans plus d'un an. Si vous écoutez attentivement et attentivement ce bruit blanc, la valeur politique et le poids de cette nouvelle pourraient ne pas s'avérer si significatifs. Même ainsi, le désir de générer et de discuter de ces nouvelles suggère que la partie politisée de la société russe est fatiguée de l'incertitude militaire et cherche des moyens de s'en sortir.

Des annonces à la suite de rumeurs

Depuis début décembre, la LDPR nourrit l'intérêt pour elle-même et son « rassemblement ». Le parti a invité le fondateur de Wagner, Evgueni Prigojine, à son événement annuel. Prigojine a répondu à l'invitation dans son esprit habituel et a refusé l'offre. LDPR a invité à la place un autre «homme d'affaires» - Viktor Bout, récemment libéré de prison en échange du basketteur Brittney Griner. Il avait été condamné aux États-Unis pour trafic d'armes. Bout est devenu la principale personnalité publique de l'événement, et a même rejoint le parti, ce qui a fait parler du renforcement du parti à travers sa figure. Des rumeurs ont commencé à apparaître sur les chaînes de télégrammes concernant la nomination de Bout à la Douma d'État dans l'une des circonscriptions à mandat unique. Le LDPR a continué à générer des rumeurs : après Bout, la députée de Russie unie, Maria Butina, rejoindrait également le LDPR. Elle a également été condamnée aux États-Unis mais pour avoir enfreint la loi sur les agences étrangères et était soupçonnée de faire du lobbying pour les intérêts russes. Après sa libération, Butina était principalement connue pour sa féroce rhétorique anti-opposition. Le LDPR a tenté de créer un battage médiatique autour de chiffres nouveaux (Bout) et relativement nouveaux (Prigojine) dans l'actualité actuelle, et il a réussi à certains égards.

Dans le même temps, des rumeurs sur la création d'un «parti des correspondants militaires» ou «anciens combattants» avec l'Ukraine ont commencé à tourbillonner dans les chaînes de télégrammes populaires fidèles aux autorités. Apparemment, le Kremlin a décidé de travailler avec l'opinion du public pro-militaire et de créer un parti de niche pour eux. Pour ceux qui connaissent le style politique du premier chef adjoint de l'administration présidentielle, Sergueï Kirienko, et de son équipe, cette rumeur peut sembler tout à fait plausible. Peu avant les élections à la Douma d'État de 2021, l'administration présidentielle a créé plusieurs partis de niche — « New People » pour le public urbain, « Green Alternative » pour les personnes passionnées par l'agenda écologique et le « Direct Democracy Party », également connu sous le nom de « Tank Party», pour les joueurs. De plus, pour la campagne, le Kremlin a relancé le «Parti des retraités». Le «Nouveau Peuple» est entré au parlement; les «Retraités» ont obtenu un bon résultat. Par conséquent, la rumeur sur le «parti des correspondants militaires» semble également assez logique. Après le début de la guerre, une niche de ses partisans ultra-patriotes est apparue, et Kiriyenko n'aime pas garder les niches non représentées. De plus, les militaires sont accueillis par Vladimir Poutine lui-même : récemment, le président les a inclus dans un groupe de travail sur la mobilisation.

Enfin, le Prigojine susmentionné a fait irruption dans l'agenda public et ne va pas le quitter. Il nie être un politicien public, alors que cet «homme d'affaires» commente l'actualité, critique les ennemis et loue les alliés. La réalité est que Prigojine est un politicien public depuis assez longtemps. Le fondateur de Wagner diffuse un agenda anti-élite clair, ne craignant pas de provoquer le public pour garantir l'attention. Par exemple, Prigojine a commencé à parler avec respect de l'armée ukrainienne et du président Volodymyr Zelensky, ce qu'aucun des politiciens russes notables n'a fait ou ne fait avant lui.

Tout le monde est bon

Des nouvelles et des rumeurs constantes sur ce qui se passe dans le domaine politique public donnent l'impression d'une renaissance de la vie politique en Russie, qui après le déclenchement de la guerre est tombée en suspension. Cependant, si nous analysons chaque cas séparément (sauf, peut-être, le cas de Prigojine), il devient rapidement clair qu'il ne s'agit que d'un bruit blanc, qui, cependant, se répercute fortement dans le vide politique créé par la guerre.

Commençons par Bout. L'échange même de prisonniers avec les États-Unis ne fait pas du baron des armes un personnage politique populaire. Bout est un héros de l'actualité pour des raisons évidentes, mais rien de plus. Très probablement, la majorité des Russes connaissent le nom de Bout ; bien que cela ne signifie pas qu'ils voteront pour lui. Son nom ne les ferait pas non plus aimer à aucun parti dont il fait partie. D'autant plus qu'aucune élection à la Douma n'est prévue. Les gens peuvent soutenir un politicien pour une position de principe, pour des idées nouvelles, pour des plans de réformes spécifiques et, en fin de compte, pour un charisme brillant. Bout n'a rien de tout cela. La propagande peut créer de la sympathie pour Bout, en tant que personnage injustement traité par des ennemis stratégiques, mais cela ne lui rapportera pas de votes. Le Kremlin peut bien sûr toujours faire de Bout un député - c'est arrivé à Andrei Lugovoi, un officier du renseignement qui a été impliqué dans l'empoisonnement de l'ancien officier du FSB Alexander Litvinenko. Incidemment, Lugovoi a été nommé en 2007 numéro deux sur la liste LDPR et siège toujours au parlement, soumettant des projets de loi envoyés par le Kremlin pour examen par les députés. Au fil des ans, Lugovoi n'est pas devenu quelque chose de proche d'un politicien populaire; en fait, il n'est même pas connu. Un sort similaire attendra Bout - le Kremlin paiera «l'exécuteur des affectations délicates» avec un siège sûr à la Douma mais rien d'autre. Il en était ainsi avec Lugovoi, il en était ainsi avec Maria Butina, qui était numéro deux sur la liste Russie unie. Faire de Bout un député ne sera pas la naissance d'une nouvelle étoile dans le ciel politique.

Il en va de même pour la «nomination» de l'ancien ministre des Finances Alexeï Koudrine comme candidat présidentiel du parti «Nouveau Peuple». L'ex-fonctionnaire a fait la une des journaux initialement en raison de son limogeage de la Chambre des comptes et de son nouveau rôle chez Yandex. Kudrin n'a fait aucune déclaration sur les élections ou sur l'adhésion ou la création d'un parti. Nous avons analysé en détail les rumeurs à son sujet dans le texte sur la transition de Kudrin vers Yandex. L'ex-ministre des Finances lui-même a refusé de participer à la politique des partis même en des temps plus libres, il est donc peu probable qu'il veuille devenir un spoiler à l'élection présidentielle ; ce rôle ne correspond tout simplement pas à la gravité de Koudrine. De plus, pour le Kremlin, un candidat spoiler trop fort est un problème supplémentaire. Bien sûr, la mobilisation administrative et la falsification des résultats des votes donnent aux autorités russes l'occasion de débiter n'importe quel chiffre. Mais la nomination même d'un candidat plus ou moins sérieux obligera l'administration présidentielle à faire de sérieux efforts : ce fut le cas en 2018, lorsque l'homme d'affaires Pavel Grudin était candidat du KPRF et n'était pas considéré comme un adversaire sérieux de Poutine au Kremlin. En conséquence, le nouveau venu a commencé à grimper dans les cotes d'écoute, avant de subir une vendetta de relations publiques tous azimuts sur toutes les chaînes de télévision. La campagne présidentielle a été sale, ce qui ne faisait guère partie des plans présidentiels. De plus, la correction des résultats peut provoquer le mécontentement de l'électorat qui a voté pour son candidat. Pourquoi faire cela si vous pouvez trouver des partenaires d'entraînement plus conformes pour Poutine ? Néanmoins, les rumeurs sur Kudrin sont discutées comme quelque chose de réel, et le parti du Nouveau Peuple alimente ces discussions.

Pendant ce temps, le «parti des correspondants militaires» peut être logique dans le contexte de la politique de Kirienko, qui construit des projets de niche. Pourtant, il ne sera probablement pas créé pour plusieurs raisons - et même s'il le fait, il deviendra un projet de décaissement. Premièrement, l'audience des principaux correspondants militaires est d'environ 1,3 million de personnes ; mais additionner les audiences des différentes chaînes ne sert à rien : elles sont suivies par les mêmes personnes. Et parmi eux, il y a non seulement les partisans de l'escalade et du «combat jusqu'au bout», mais aussi les internautes russes réguliers qui veulent recevoir au moins quelques informations véridiques sur le déroulement des hostilités (la propagande se limite aux rapports victorieux), et les opposants à la guerre. Disons que l'audience pro-guerre de tous les canaux z est de 1 à 1,5 million de personnes. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un pourcentage et demi du nombre total d'électeurs en Russie.

Alors même si cet électorat guerrier est pleinement mobilisé, il ne fera pas en sorte que « leur » parti entre à la Douma d'Etat. Et encore une fois, il est loin d'être sûr que le public pro-guerre reconnaisse les correspondants militaires comme des politiciens car la simple notoriété ne suffit pas à la popularité électorale. D'ailleurs, les élections parlementaires fédérales sont encore très loin. Il est donc tout simplement irrationnel de construire un projet de niche basé sur un agenda situationnel. Il est probable que des questions complètement différentes seront pertinentes en 2026 et le Kremlin sait comment canaliser les humeurs des minorités par d'autres moyens. Par exemple, l'inclusion de personnalités éminentes d'un certain créneau au Conseil des droits de l'homme ou à la Chambre publique - ce qui, en fait, est déjà arrivé aux correspondants militaires.

Bien sûr, certains des correspondants militaires et des technologues politiques eux-mêmes bénéficient de tels propos ; l'approbation du projet par le Kremlin signifie qu'il le finance. Mais ces jeux pour les budgets du Kremlin ne doivent pas être perçus dans le contexte de la grande politique.

Prigojine est un peu à part dans ce domaine. Il agit comme un politicien public : il critique les ennemis, tente de se démarquer du courant dominant avec des déclarations respectueuses inhabituelles à l'égard des Ukrainiens, alors qu'il est radicalement déterminé à «se battre jusqu'au bout». Il est fort possible qu'il ne dise pas tout cela sincèrement, en construisant son image, mais Prigojine fait de la politique sérieusement. Il a les ressources financières, les leviers technologiques politiques musclés pour de tels jeux ; et il est probable qu'il puisse obtenir un certain résultat, d'autant plus que le fondateur de Wagner est considéré comme un homme du cercle des frères Kovalchuk - les confidents de longue date de Poutine.

Prigojine peut créer un projet politique s'il est approuvé par le Kremlin. Dans un passé récent, il n'a pas réussi à prendre le contrôle du parti Rodina à la veille des élections à la Douma d'État et même à en nommer des candidats à l'Assemblée législative de Saint-Pétersbourg, ville natale de Prigojine. «L'homme d'affaires» n'a pas réussi à destituer le gouverneur de Saint-Pétersbourg Alexander Beglov, avec qui le fondateur de Wagner est depuis longtemps en conflit (en même temps, Beglov ne peut pas être attribué au domaine des poids lourds politiques). L'avenir du projet de Prigojine dépend de la haute direction du pays; il est loin d'être certain qu'ils approuveront la participation de l'homme d'affaires à la politique. Prigojine est trop direct et imprévisible.

Rêves d'une société fatiguée

Malgré tout ce qui précède, le public politisé s'accroche à Bout, Kudrin, les correspondants militaires, Prigojine et essaie de les entraîner dans la grande politique. Si demain il y a des mouvements au sein du gouvernement, le corps du gouverneur, un grand homme d'affaires fait une déclaration lumineuse, les personnes impliquées dans l'actualité se verront presque certainement attribuer des ambitions politiques et certains scénarios futurs leur seront associés. Pourquoi cela arrive-t-il? Les Russes sont fatigués des nouvelles sur la guerre et la guerre elle-même, ils attendent que le Kremlin entame des négociations et de plus en plus de citoyens considèrent le début de la guerre comme une erreur. Les chaînes de télévision sont obligées de remettre à l'antenne des programmes de divertissement, car les émissions géopolitiques perdent rapidement des téléspectateurs.

La société russe veut revenir à la normalité d'avant-guerre, et même la politique imitative et totalement contrôlée par le Kremlin fait aussi partie de cette normalité. C'est pourquoi la partie politisée de cette société délègue à la politique les héros de l'actualité actuelle, en leur jetant une grille de scénarios déjà familiers des années précédentes. Kudrin va à Yandex? Pourquoi ne pas l'imaginer chef d'un autre parti politique et candidat à la présidence. Pourquoi est-il pire que Mikhail Prokhorov du modèle 2011−2012 ? Prigojine est-il actif dans l'arène publique ? Cela signifie qu'il fait déjà quelque chose de politique. Got Bout back – laissez-le rejoindre le jeu aussi.

Même les leaders des partis systémiques commencent à agir dans cette logique. Peu à peu, à partir des rêves de la politique, une réalité politique alternative commence à se former, dans laquelle le baron de l'armement devient soudain un poids lourd capable de renforcer le LDPR et les « correspondants militaires » se transforment également en leaders prometteurs. Toute grande nomination ou récompense (comme le statut hypothétique de député de Bout) commence à ressembler à un signe politique, un indice de changements à venir. Une société lasse de la guerre plonge dans un sommeil léthargique, sa partie politisée n'est pas en reste, ses rêves politiques enfantent des monstres. Ces rêves étranges des gens sont provoqués par des événements qui n'ont rien à voir avec la politique intérieure. Le vice-président du Conseil de sécurité Dmitri Medvedev est envoyé en Chine en tant que chef du parti au pouvoir Russie unie et là, il rencontre le chef du Parti communiste chinois et en même temps le chef de ce pays, Xi Jinping. Les chaînes de télégrammes politiques populaires commencent immédiatement à discuter de l'ascension inattendue de Medvedev et à le ramener au statut de successeur numéro un. Dans les rêves de politique, tout est exagéré. Bout devient soudain un poids lourd politique. Kudrin vise la présidence ; les correspondants militaires deviennent de nouveaux députés à la Douma.

Ces rêves semblent même vrais. Après tout, les auteurs utilisent la véritable logique du bloc politique de l'administration présidentielle, en la liant à la vie quotidienne militaire. Très probablement, ces rêves de politique auront très peu à voir avec la réalité. Le Kremlin n'a pas besoin de politique en temps de guerre ; il a suffisamment de mécanismes répressifs pour en bloquer toutes les manifestations indésirables. Après la guerre, la politique peut renaître, soit sous une forme libre en cas de chute ou de transformation du régime, soit sous une forme contrôlée si Poutine reste au pouvoir. Mais il est peu probable que ce soit quelque chose comme les rêves et les cauchemars des années de guerre et leurs héros-monstres.

Traduit et publié avec l'aimable autorisation de Riddle Russia. L'article original est à découvrir ICI