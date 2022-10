Russie : la mobilisation partielle menace la survie de beaucoup d’entreprises

Vladimir Poutine.

Pour l'instant, il est difficile de calculer exactement l'impact que la mobilisation pourrait avoir sur l'économie russe. Selon les données officielles, elle touchera 300 000 personnes, et 120 000 autres seront appelées au service obligatoire à partir de novembre. Ces personnes seront extraites des secteurs non militaires de l'économie pour une durée indéterminée. Mais les données ne vont pas plus loin. Personne ne calcule quels professionnels spécifiques sont appelés et en quel nombre. Et comme cela arrive souvent en Russie, deux semaines après le début de la mobilisation, "des cas isolés d'excès de zèle bureaucratique ont été identifiés dans certaines localités". Les bureaux régionaux d'enregistrement et d'enrôlement militaire auraient enrôlé "tous ceux qui leur tombaient sous la main", négligeant souvent les critères d'âge et autres énumérés dans les "instructions" du ministère de la Défense (expérience du combat, notamment). Dans certaines régions (région de Khabarovsk), près de la moitié des personnes enrôlées ont ensuite vu leur convocation révoquée.

Cependant, à ce moment-là, de nombreuses personnes qui ne souhaitaient pas être envoyées à la guerre avaient eu suffisamment peur pour fuir le pays (et leurs emplois dans l'économie). L'effet de leur fuite collective dépasse probablement les retombées de la mobilisation elle-même, tant par son ampleur que par son intensité. Sur la base d'une étude comparative de divers canaux Telegram, ainsi que de mes calculs personnels, la Géorgie, le Kazakhstan et l'Arménie ont reçu à eux seuls à peu près autant de personnes que celles qui étaient visées par les planificateurs de la mobilisation. Des dizaines de milliers de personnes se sont déplacées vers l'Europe avant que plusieurs pays ne fassent tomber un nouveau rideau de fer en refusant d'admettre les citoyens russes munis de visas Schengen, et beaucoup d'autres ont fui vers la Turquie, le Kirghizistan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan et même la Mongolie ; mais ces pays n'ont encore publié aucune statistique crédible quant à leur nombre exact. Peut-être s'agit-il d'un total de 500 à 600 000 personnes, voire davantage. Citant des sources au sein de l'administration du Kremlin, le magazine Forbes rapporte qu'environ 700 000 personnes ont quitté la Russie entre le début de la mobilisation, le 21 septembre, et le début du mois d'octobre. 200 000 d'entre elles se sont rendues au Kazakhstan, d'où elles ont poursuivi leur voyage. Cela dit, il n'est pas possible de calculer combien de ces personnes ont quitté le pays à des fins touristiques et combien ont fui le projet.

La plupart de ceux qui quittent la Russie aujourd'hui sont des hommes en âge de travailler ; ce sont les principaux consommateurs et moteurs de l'économie. Il convient également d'ajouter à ce chiffre tous ceux qui n'ont pas pu ou voulu partir, mais qui ont décidé de faire profil bas et de disparaître des radars, loin des griffes des commissions militaires. Comme il est désormais courant de signifier la convocation à l'armée sur le lieu de travail, nombreux sont ceux qui ont démissionné de leur emploi, ou du moins qui ont pris un congé. Le nombre total d'"évadés" pourrait avoisiner le million, mais guère plus. Comparé à la taille totale de la population active en Russie (à la fin de l'année dernière, elle était estimée à 75,7 millions de personnes, dont 72,5 millions étaient classées comme économiquement actives), ce nombre semble insignifiant. Les 300.000 conscrits représentent également une part mineure de la réserve de mobilisation totale de 25 millions de personnes. Cependant, pour certaines professions et industries, la disparition d'un nombre même faible d'employés peut s'avérer critique, surtout si la mobilisation ne suit aucun principe proportionnel et recrute les gens au hasard. Pour utiliser une analogie avec la substitution des importations : on peut "substituer" presque tout, mais il y a ces 2-5% de composants importés spéciaux qui sont si vitaux et indispensables que rien ne peut fonctionner sans eux.

Les petites et moyennes entreprises peuvent se trouver particulièrement vulnérables dans ces circonstances.

La plateforme Opora Rossii (la "colonne vertébrale de la Russie") est le principal "lobbyiste loyaliste" dans l'intérêt des PME (petites et moyennes entreprises). Le groupe a demandé au gouvernement d'accorder un report de l'appel sous les drapeaux aux entrepreneurs et aux professionnels de premier plan des PME. Ils suggèrent d'introduire des quotas de conscription. C'est-à-dire de limiter le nombre d'employés pouvant être recrutés dans une même entreprise afin d'éviter une perte critique de personnel. Ils proposent également de limiter le nombre de membres de la famille pouvant être enrôlés en une seule fois. En cas de recrutement d'un entrepreneur individuel (EI), le directeur et le fondateur de l'organisation sont invités à prévoir une période transitoire de quelques jours pour déléguer toutes les tâches, établir une procuration ou gérer les comptes de l'entreprise.

Cela peut paraître étrange, mais au cours des 30 dernières années où la Russie a vécu dans une économie de marché, il n'est venu à l'esprit de personne que la machine de mobilisation devait être adaptée aux nouvelles réalités. Elle est donc restée fondamentalement soviétique dans son essence. Par exemple, il n'y avait pas de catégories prédéterminées de spécialistes et de professions prioritaires pour la rédaction ou les exemptions. (Le concept même de "mobilisation partielle" n'a été codifié juridiquement qu'en septembre de cette année). En outre, il n'existe pas de dispositions légales sur les "quotas" d'employés à incorporer dans une même entreprise, ni de réglementation concernant les membres de la famille. Le système d'exemption du service militaire accordé aux "spécialistes de valeur", tels que les informaticiens, n'a été élaboré à la hâte qu'après l'annonce de la mobilisation ; même aujourd'hui, il semble opaque et vulnérable à la subjectivité des comités militaires et fortement dépendant du "poids administratif" de l'organisation donnée. La notion de tels quotas existe en Ukraine, par exemple, où les employés de certaines entreprises jouant un rôle important dans l'économie sont exemptés du service militaire.

Fin septembre, le ministère de la science et de la technologie a publié une liste de 195 professions recommandées pour le report du projet, établie sur la base des propositions soumises par les associations industrielles et les entreprises de base. Il est évident qu'il n'est pas habituel en Russie de classer les PME comme des entreprises "dorsales". Même s'il s'agit d'une société informatique, elle doit être spécialement "accréditée" par les fonctionnaires compétents pour permettre à ses employés de bénéficier d'un projet d'exemption. Il est difficile pour les PME ordinaires, qui ne disposent d'aucun pouvoir de lobbying, d'obtenir un tel statut.

La pétition d'Opora Rossii n'est qu'une des nombreuses pétitions de ce type qui ont afflué de tous les secteurs de l'économie - de l'informatique à l'agriculture, de l'aviation civile à l'industrie pharmaceutique. Toutefois, ce sont les petites et moyennes entreprises qui ont le moins de chances de sauver leurs propres employés. Malgré les multiples déclarations du gouvernement sur l'importance particulière de ce secteur de l'économie, la part des PME dans le PIB du pays n'a jamais dépassé 20 % (elle dépasse généralement 50 % dans les pays développés). Ajoutez à cela l'attitude traditionnellement dédaigneuse des fonctionnaires russes, et de Poutine lui-même, à l'égard de ces hommes et femmes d'affaires, qui les considèrent généralement comme des "boutiquiers", des "spéculateurs", des "bonimenteurs" et des "colporteurs", tout à fait pathétiques et inutiles. Après tout, ils ne fabriquent pas de chars ni de fusées.

Paradoxalement, les petites et moyennes entreprises russes sont durement touchées au moment même où elles décollent enfin. Après tout, l'année dernière a vu une augmentation significative du nombre d'entreprises nouvellement enregistrées - plus d'un million (environ 800 000 PME ont fait faillite la même année). Au printemps dernier, cependant, le nombre d'entités juridiques fermées a été signalé comme étant une fois et demie plus élevé que pendant la même période de l'année dernière. Le nombre de nouvelles entités juridiques enregistrées a également diminué de 4 % en glissement annuel. Le nombre total d'entités juridiques en Russie au 1er juin 2022 était inférieur de près de 6 % à celui du 1er juin 2021. Près de la moitié des entreprises en Russie ont licencié ou cessé d'embaucher des employés avant la fin de l'année.

Plusieurs mois après le début de la guerre en Ukraine, il semblait que les PME avaient une chance d'occuper les nouvelles niches du marché laissées vacantes par le départ des entreprises occidentales, ainsi que dans la substitution des importations et les importations grises. Le 21 septembre a radicalement changé la donne. Cet hiver, beaucoup de choses entrent en mode hibernation.

De quels chiffres (le nombre de personnes employées par ou propriétaires de PME) parlons-nous ? L'estimation la plus large est d'environ 25 millions de personnes, dont environ 18 millions sont des travailleurs salariés. Cela représente un tiers de la main-d'œuvre du pays. Environ quatre millions de personnes supplémentaires sont des indépendants. Le nombre d'entrepreneurs individuels dans le secteur des PME est estimé à 3,7 millions de personnes.

Cette dernière catégorie doit être considérée séparément, notamment parce que ce type d'entreprise repose généralement sur une seule personne : si cette personne n'est plus là (à la guerre ou pire), l'entreprise s'effondre et tous les emplois sont perdus.

Quels sont les principaux problèmes auxquels sont confrontées les PME pendant la période de mobilisation ? L'un d'eux est la "charge de mobilisation" inégale supportée par les différentes entreprises d'un même secteur (la charge est aléatoire et dépend de la volonté du bureau du commandant militaire concerné). En plus de cela, la forte "personnalisation" des PME (ce qui est vrai pour les autres entreprises en Russie en général) est un problème : tout dépend d'une seule personne. Il ne semble pas y avoir de solution au problème de la perte d'un propriétaire ou d'un directeur d'entreprise en raison de la mobilisation (y compris des entrepreneurs individuels) : à qui et comment peut-il déléguer rapidement toutes les tâches, y compris la gestion des affaires financières ? Il n'existe aucune disposition légale réglementant la procédure simplifiée de liquidation d'urgence d'une entité juridique dans le cadre de la mobilisation ou de cessation de l'enregistrement de l'État pour les entrepreneurs individuels. Dans le même temps, ces entreprises doivent continuer à payer leurs impôts et autres paiements (qui ne dépendent pas du volume des recettes) dans leur intégralité. Et il est légalement impossible de transférer toute votre activité commerciale à une autre personne légalement enregistrée en tant qu'entrepreneur individuel.

Les PME, comme l'ensemble de l'économie, risquent maintenant d'être confrontées à une pénurie de personnel encore plus grave (car les gens partent ou se cachent en masse). Dans de nombreuses régions, après tout, il était difficile, même avant la guerre, de trouver le personnel approprié. Ceux qui restent dans le pays devront être payés davantage, les consommateurs devant supporter les coûts des augmentations de salaire forcées. On peut prédire sans risque de se tromper qu'une grande partie de l'activité commerciale se réfugiera dans l'"économie souterraine", loin de l'œil indiscret de l'État, ce qui aura des conséquences prévisibles sur la capacité de l'agence fiscale à collecter les impôts. Les experts prédisent que la fuite des cadres qualifiés aura un effet particulièrement dévastateur non seulement et pas tellement sur le secteur des TI (il est plus facile pour les spécialistes des TI de trouver un travail à distance), mais surtout sur le secteur des services, en raison de sa forte proportion de petites entreprises. Prenons l'exemple de la logistique : ce secteur compte également une forte proportion de PME, et ses conducteurs, une profession clé pour l'industrie, sont aujourd'hui l'un des emplois militaires les plus demandés.

On ne sait pas encore exactement combien d'emplois sont perdus dans le secteur des PME. Tout ce dont nous disposons, ce sont des bribes d'informations incohérentes qui peuvent être grossièrement extrapolées. Par exemple, après le lancement de la mobilisation le 21 septembre, le nombre de commandes dans les restaurants de Moscou a chuté de 17% par rapport à la semaine précédente et de 27% par rapport à la même semaine en 2021. Le chiffre d'affaires des établissements de restauration a chuté de 18%. Le nombre de commandes dans le secteur de la restauration de Kazan a diminué de près de 20% depuis le 21 septembre par rapport à la "semaine précédente", et les recettes ont chuté de 18%. L'indice de fréquentation par 1000 m² de surface commerciale à Moscou au cours de la première semaine de mobilisation a diminué de 4% d'une semaine à l'autre.

Même ceux qui ne vont nulle part changent radicalement leurs habitudes de consommation, notamment à cause du stress. Ils commencent à se serrer radicalement la ceinture, à réduire leurs dépenses en raison de l'incertitude extrême : personne ne sait ce que l'avenir peut réserver ; les familles doivent envisager leur budget en cas de perte du soutien de famille. Ce n'est pas le moment d'acheter des biens durables ou des voitures, d'entreprendre des rénovations d'appartements, des voyages ou bien d'autres choses qui, dans une large mesure, étaient fournies ou produites par les PME. Par exemple, le nombre d'annulations de voyages organisés (principalement vers des destinations nationales) signalées par l'industrie du tourisme depuis le 21 septembre a augmenté de 35 à 45 %, et ce chiffre devrait passer à 40-50 %.

Mais il y a aussi de "bonnes nouvelles". Les mobilisés se voient promettre des paiements décents pouvant atteindre 200 000 à 300 000 roubles (3 300 à 5 000 euros) par mois. L'écrasante majorité des appelés n'ont jamais vu de tels salaires de toute leur vie. L'année dernière, le salaire médian en Russie était d'environ 36 000 roubles par mois (600 euros). Si un plan de mobilisation prévoyant le recrutement de 300 000 personnes devait être mené à bien, les paiements dus aux appelés dépasseraient un trillion de roubles par an. Comme ils n'ont rien pour dépenser cet argent en Ukraine, ils le vireront principalement à leurs familles, qui, à leur tour, le dépenseront surtout en biens de consommation et en services. L'année dernière, le chiffre d'affaires du commerce de détail a augmenté de 7,3 % et a atteint 39,25 billions, auxquels un autre billion va maintenant s'ajouter. Reste à savoir si cela compensera les autres pertes.

Une question encore plus importante, pour laquelle il n'y a toujours pas de réponse non plus, est de savoir si la "mobilisation partielle" actuelle sera la dernière vague ou si elle sera suivie d'autres ? Nous ne savons pas encore si le gouvernement se prépare à mobiliser l'ensemble de l'économie et à la mettre sur le pied de guerre. Il se peut qu'il n'y ait plus de place pour les petites et moyennes entreprises dans une telle économie. Toutefois, cela ne sera rien en comparaison de la guerre et de la tragédie mondiales en cours.