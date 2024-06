"Rimbaud, cavalcades" de Romain Puyuelo et Nicolas Vallée : embarquement réussi sur un bateau ivre

Nicolas Vallée est diplômé du Conservatoire National de Région de Toulouse. Il est aussi à l’aise dans l’improvisation que dans le one-man-show ou l’acting, au cinéma comme à la télévision. Il se partage entre ses activités d’auteur, d’acteur et de metteur en scène. Depuis 2012, il est également formateur et anime des travaux dirigés sur l’écriture scénaristique et la direction d’acteur.

Romain Puyuelo se forme dans la troupe-école du théâtre du jour d’Agen (plus de 300 représentations d’œuvres contemporaines et classiques en quatre ans). Puis d’autres rencontres - cinéma, théâtre, télévision, mise en scène et écriture - qui en ont fait un artiste complet.