Révolution technologique de l’IA : serons-nous assez intelligents pour contrôler ChatGPT ?

Sous l’impulsion des grandes sociétés du Net, jetant les milliards par brassées pour progresser, nous sommes en train d’accomplir d’incroyables avancées en matière de compréhension du cerveau et de développement des technologies d’IA. Toutes les planètes économiques, technologiques et idéologiques sont alignées pour faire prospérer l’IA. Elle est en train de porter ses fruits sous nos yeux, diffusant dans les moindres interstices de notre vie ces machines qui « pensent » de plus en plus, à défaut encore de réfléchir. Le printemps de l’IA est bel et bien là, annonçant un été où l’humanité aura chaud…

Les géants du numérique font émerger des cerveaux industriels moins chers que ceux développés de façon « artisanale » par l’Éducation nationale. En outre, ces cerveaux biologiques évoluent peu alors que l’IA voit sa puissance sans cesse augmenter.

Certains experts comme Stéphane Mallard, l’auteur de Disruption, sont pessimistes : « Les humains sont très arrogants. Ils pensent tous détenir une expertise qui les rend uniques et irremplaçables. C’est cette expertise de façade chez les humains que ChatGPT attaquera directement. Les experts seront d’abord ringardisés, puis rendus obsolètes lorsqu’on se rendra compte que ChatGPT sera toujours meilleur, plus fiable, plus rapide, sans biais et même plus créatif dans tous les domaines. ChatGPT accélère la production de connaissances dans des proportions inouïes et nous montrera que la recherche faite par des humains n’était qu’une parenthèse laborieuse et inefficace de l’histoire. Les avocats et les juges seront assistés d’algorithmes dans toutes leurs décisions mais se rendront vite compte que laisser ChatGPT réfléchir sur la base du droit et de la logique, sans biais ni émotions, est infiniment plus puissant que de le laisser aux humains. L’art ne résistera pas à la vague : les artistes disparaîtront tant leurs œuvres paraîtront banales et insipides face à celles produites par ChatGPT lorsqu’il sera combiné à d’autres IA. En quelques années, l’arrogance humaine sera mise en échec par sa médiocrité face aux algorithmes. »

Cet enjeu essentiel pour l’humanité n’a jamais été évoqué au cours de la campagne présidentielle de 2022. Face aux machines, nous devons chercher à établir une complémentarité Homme-IA aussi équilibrée que possible. Il faut trouver les moyens de maîtriser l’IA, de trouver une sorte de modus vivendi avec un voisin envahissant qui devient une boîte noire.

Yuval Harari, Tristan Harris et Aza Raskin ont publié une tribune alarmiste le 24 mars 2023 dans le New York Times.

Les auteurs tiennent un discours profondément pessimiste : « Il est difficile pour notre esprit humain de saisir les nouvelles capacités de GPT4 et d’outils similaires, et il est encore plus difficile de saisir la vitesse exponentielle à laquelle ces outils développent des capacités encore plus avancées et puissantes. La nouvelle maîtrise du langage par l’IA signifie qu’elle peut désormais pirater et manipuler le système d’exploitation de la civilisation. En acquérant la maîtrise du langage, l’IA s’empare de la clé maîtresse de la civilisation, des coffres des banques aux saints sépulcres. Bientôt, nous nous retrouverons également à vivre à l’intérieur des hallucinations de l’intelligence non humaine.

The Matrix supposait que pour prendre le contrôle total de la société humaine, l’IA devrait d’abord prendre le contrôle physique de nos cerveaux et connecter nos cerveaux directement à un réseau informatique. En fait, simplement en acquérant la maîtrise du langage, l’IA aurait tout ce qu’il faut pour nous contenir dans un monde d’illusions de type Matrix, sans tirer sur personne ni implanter de puces dans nos cerveaux. […] L’IA pourrait inciter les humains à appuyer sur la gâchette, simplement en nous racontant la bonne histoire. »

Pour ne pas tomber sous la coupe d’un nouveau maître imprévisible, il nous faut dès maintenant profondément revoir l’éducation et la formation. Si l’IA est le problème, elle serait aussi en grande partie la solution. L’augmentation cérébrale ou l’interfaçage de notre intelligence avec l’IA s’imposeront comme une réponse incontournable au gigantesque défi posé par la concurrence des machines. À très court terme, c’est notre façon d’acquérir des connaissances, inchangée depuis des siècles, qui va devoir embrasser les nouvelles technologies pour gagner en efficacité et en rapidité.

Produire un cerveau humain prend un temps infini ! Entre la position du missionnaire et le MBA ou le doctorat du petit, il faut trente ans. Pour dupliquer une IA, un millième de seconde suffit. Puisqu’il faut 1 000 milliards de fois plus de temps pour produire un cerveau biologique qu’un cerveau de silicium, nous ne pouvons rester autonomes que si nous avons une stratégie remarquable.

Nous avons oublié de nous poser une question fondamentale : pouvons-nous maîtriser l’IA ? L’école est l’institution spécialement dédiée au développement et à la diffusion de l’intelligence. Saura-t-elle apporter une réponse positive à la question précédente ?

Face à ChatGPT, « l’état d’urgence éducatif » doit être déclaré

En 2023, il n’est pas encore trop tard pour se préparer au tsunami neuroéducatif. Le système éducatif n’a pas pris une seconde pour penser sérieusement à sa modernisation. Il reste bien peu de temps. Il est urgent d’entourer nos enfants, surtout les plus petits, de spécialistes de la transmission de connaissance. Cela impliquerait notamment de cesser de sous-payer nos enseignants : il n’est pas normal que ceux qui cultivent les cerveaux biologiques soient cent fois moins bien payés que les programmeurs qui nourrissent l’IA… Il n’est pas excessif de dire que nous sommes bien imprudents, voire masochistes, de laisser les QI les plus élevés de la planète éduquer les cerveaux de silicium, tandis que l’école des cerveaux humains est en jachère.

Au printemps 2023, ChatGPT est déjà plus intelligent que 46 % des Français

La menace de décrochage neuronal de notre population est au fond plus préoccupante que la menace terroriste. Un seul chiffre suffit à montrer cette urgence : 17 % des jeunes Français appartiennent à la catégorie NEET, c’est-à-dire qu’ils ne sont ni étudiants, ni en formation, ni employés… Autrement dit perdus dans une impasse totale et ne pouvant placer leurs espoirs que dans des allocations pour survivre. La situation française est d’autant plus dramatique que l’analyse économique montre que les mauvais scores aux enquêtes de type PISA sont fortement corrélés au chômage des jeunes, à de faibles gains de productivités et à des investissements insuffisants en Recherche et Développement. Autrement dit, la performance économique et sociale dépend directement de la qualité de notre système d’éducation et de formation. La révolution de l’Éducation nationale aura besoin de lever bien plus que le verrou des statuts et des crispations syndicales. C’est d’autant plus inquiétant que les capacités des IA s’envolent. Le QI de ChatGPT est passé de 83 pour la version 3.5 à 96 pour la version GPT4. Désormais ChatGPT est plus intelligent que 46 % des Français. Le QI de ChatGPT augmente de 3 points par mois. On frémit en pensant aux résultats de GPT5 ou GPT6 qui vont sortir dans les dix-huit prochains mois. L’éclosion de l’IA ne pouvait pas tomber à un plus mauvais moment. Elle se produit à une époque où l’homme européen est pris d’une profonde dépression. Il ne s’aime plus, ne croit plus en rien sauf en un illusoire salut régressif.

