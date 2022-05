Renaissance : une indécente appropriation culturelle !

Edouard Philippe, Richard Ferrand, François Bayrou et Stanislas Guerini participent à une conférence de presse, à Paris, le 5 mai 2022 pour les élections de la majorité présidentielle et pour Renaissance.

On sait que le coucou pond ses œufs dans des nids qui ne sont pas les siens…

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Le mot « renaissance » est un nom commun. Tout à chacun est donc libre de l’utiliser, de le dire, de l’écrire comme bon lui semble. Mais quand il s’écrit avec avec « R » majuscule, il convient de s’en approcher avec respect et déférence.

La Renaissance fut un tournant majeur dans l’histoire européenne. Un miracle qui a vu apparaître Michel-Ange, Léonard de Vinci, les merveilleux châteaux de la Loire, Montaigne, Du Bellay, Érasme et Pic de la Mirandole.

Le nouveau mouvement d’Emmanuel Macron a été baptisé Renaissance. Sur son drapeau, on verra peut-être figurer La Joconde. Il y a là - pour le moins - vol avec effraction.

Peut-on considérer qu’un assemblage fait de morceaux de Guerini, d’une lichette d’Edouard Philippe, d’un chouïa de LR « constructif » et d’un zeste de François Bayrou est un chef-d'œuvre ? Ils sont gonflés et prétentieux. Reconquête eut été plus adapté mais c’était déjà pris.

Dans « renaissance » il y a « renaître ». Mais le bébé a déjà cinq ans et presque toutes ses dents. Il est gros, joufflu. Sa fraîcheur laisse donc à désirer. Il ne reste plus à Macron qu’à abandonner le fort de Brégançon et de choisir pour résidence d’été le château de Chenonceau.

