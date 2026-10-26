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ATLANTI'CULTURE

26 octobre 2026

Relationshit, de Antoine Sentis : une satire mordante sur le monde du travail

Travail, famille et entreprise, du cruel au toxique

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MOTS-CLES

Antoine Sentis , Antonin Dobrowolska , Jean-Charles Deval , Martin Pommier , Quitterie Arnaud , Ambre Rochard , Héléna Sadowy , Studio Hebertot

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Alya Aglan pour Culture-Tops

Alya Aglan est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.)

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