MODELE SOCIAL : CHRONIQUES D'UNE MORT ANNONCEE
17 novembre 2026
Salaire brut, salaire net : la bascule fiscale des présidentielles qui ne dit pas (encore) son nom
Bruno Le Maire, François Hollande, Gabriel Attal, Antoine Foucher : à l'approche de 2027, tous proposent de réduire les prélèvements sur les salaires pour augmenter le net. Un objectif économiquement défendable, mais qui revient surtout à changer les modalités de financement de notre modèle social. La vraie question, celle du niveau des dépenses de protection sociale, reste soigneusement évitée.
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Ce qu'il faut en retenir :
Une convergence inédite à gauche comme à droite : Bruno Le Maire (+200 € nets/mois financés par la TVA à 23 %), Hollande (+10 % de salaires nets), Attal (+250 €/mois) et Foucher (« big bang populaire » de 100 Md€) font tous du rapprochement brut/net un thème central de la présidentielle.
Une bascule, pas une baisse : ces propositions transfèrent surtout le financement de la protection sociale vers la TVA, la fiscalité du capital ou des successions.
Le travail est trop prélevé, c'est un fait : le coin socio-fiscal français, particulièrement pénalisant pour les rémunérations intermédiaires, freine l'emploi et la compétitivité.
Le tabou à lever : le niveau des dépenses sociales en France. Sans réduction effective de certaines prestations, aucune marge durable ne peut être dégagée pour les actifs.
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Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).
Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).