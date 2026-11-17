Une convergence inédite à gauche comme à droite : Bruno Le Maire (+200 € nets/mois financés par la TVA à 23 %), Hollande (+10 % de salaires nets), Attal (+250 €/mois) et Foucher (« big bang populaire » de 100 Md€) font tous du rapprochement brut/net un thème central de la présidentielle.

Une bascule, pas une baisse : ces propositions transfèrent surtout le financement de la protection sociale vers la TVA, la fiscalité du capital ou des successions.



Le travail est trop prélevé, c'est un fait : le coin socio-fiscal français, particulièrement pénalisant pour les rémunérations intermédiaires, freine l'emploi et la compétitivité.