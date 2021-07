Racisme dans les stades : une étude établit l’impact du public sur les performances des joueurs

L'attaquant de la Lazio, Keita Baldé, se bat pour le ballon avec le défenseur de Naples, Kalidou Koulibaly, lors du match de football de Serie A entre Naples et la Lazio le 5 novembre 2016.

Le racisme dans le football est revenu à la une de l'actualité à la suite de commentaires racistes sur Twitter après des matches perdus par la France ou l'Angleterre lors de l'Euro. Des économistes ont étudié l'impact du confinement et de l'absence de spectateurs dans les stades durant la pandémie sur les performances de joueurs. Les footballeurs d'origine africaine, qui sont le plus souvent victimes de racisme, ont effectué de meilleurs matches en l'absence de supporters.

Mauro Caselli est professeur adjoint à l'école d'études internationales et au département d'économie et de gestion de l'Université de Trente. Ses recherches portent sur les effets du commerce international, des migrations et du changement technologique sur les entreprises et les travailleurs, à l'aide de méthodes microéconométriques. Il est titulaire d'un doctorat en économie de l'université d'Oxford.

Atlantico : Vous avez publié sur VoxEU une analyse de l'impact des insultes racistes sur les performances des joueurs d'origine africaine. Qu'avez-vous constaté lorsque la pandémie et les stades vides vous ont donné l'occasion de tester vos hypothèses ?

Mauro Caselli : En tant que fans de football regardant des matchs joués dans des stades "fantômes" après la période de confinement, mes collègues et moi avons voulu comprendre comment l'absence de bruits et de chants, qui se transforment trop souvent en insultes, pouvait affecter les joueurs et, le cas échéant, si certains joueurs étaient plus affectés que d'autres.

Ainsi, notre hypothèse de travail était que les joueurs habituellement ciblés en raison de leurs origines réalisent de meilleures performances dans des stades vides et lorsque la pression causée par les insultes et les abus raciaux est supprimée, indépendamment de la pression générale liée au fait de jouer dans un stade, qui est la même pour tous les joueurs.

Dans des circonstances normales, il est extrêmement difficile de répondre à cette question car vous ne pouvez pas voir comment les joueurs performent, par rapport à eux-mêmes, avec ou sans supporters. La pandémie de Covid-19 nous a précisément fourni cette expérience naturelle, puisque d'un jour à l'autre, les mêmes joueurs ont pu être observés dans ces deux situations.

Nous avons donc été curieux et avons commencé à analyser les données. Nous avons constaté qu'effectivement, les joueurs sont affectés de manière différenciée par les jeux "fantômes", les joueurs africains, qui sont le plus souvent victimes d'abus, ont connu une amélioration de 3 % de leurs performances dans la deuxième partie de la saison 2019-20 sans supporters dans les stades italiens. Nous sommes très confiants quant à ce résultat, car cet effet a survécu même après avoir contrôlé une foule de facteurs potentiellement confondants, tels que la météo, l'heure à laquelle le match a été joué, la force de leur propre équipe ainsi que celle de l'équipe adverse. Nous avons également constaté que cette amélioration de la performance devient encore plus importante pour les joueurs africains des équipes qui ont fait l'objet d'abus de la part des supporters dans le stade avant le confinement, d'après les enregistrements officiels des autorités du football italien.

Quel type de performances avez-vous analysé ? Comment sont-elles affectées par les insultes racistes ?

L'Italie est un pays où le football est très présent et où de nombreuses personnes jouent dans des ligues de fantasy football et parient sur les résultats du football. Compte tenu de cet intérêt généralisé, il est assez facile de trouver des sites Web contenant toutes sortes d'informations sur les matchs de football. Par exemple, ces informations ont été utilisées pour montrer que les arbitres ne sont pas aussi favorables à l'équipe locale en l'absence de spectateurs, et que l'avantage du terrain devient moins prononcé.

Ce que nous voulions faire, c'était d'examiner les joueurs individuels pour voir si nous pouvions trouver des différences de performances entre les joueurs ayant des origines ethniques différentes. À cette fin, nous étions intéressés par une mesure objective et globale, c'est-à-dire une statistique capable de prendre en compte la performance globale d'un joueur dans un match donné, plutôt que des actions uniques telles que le nombre de buts ou les cartons jaunes et rouges. Nous avons donc décidé d'utiliser les notes allant de 0 à 10, où 6 représente l'équivalent d'une note de passage, attribuées par un algorithme facilement disponible qui utilise la base de données riche et complète d'Opta. En effet, cet algorithme tient compte de la position des joueurs (par exemple, gardien de but, défenseur, milieu de terrain et attaquant), de leur jeu (par exemple, passes, tacles, passes décisives, dribbles et buts) et d'autres aspects collatéraux (par exemple, le niveau de difficulté du match) pour calculer un indice de performance global.

Maintenant, pensez un instant à la séance de tirs au but entre l'Angleterre et l'Italie en finale de l'Euro 2020 et imaginez ce qui se passe dans l'esprit de ces joueurs qui s'approchent du point de penalty, sachant non seulement qu'ils ont la même pression que tous les autres joueurs de football sur le terrain, mais aussi qu'ils font partie d'un groupe minoritaire et qu'ils vont très probablement être traités exactement de la même manière qu'eux s'ils commettent une erreur. Cette erreur, comme tout autre jeu réussi ou non, est prise en compte par notre indice de performance.

Vous concluez en disant que le racisme peut nuire économiquement à l'industrie du football. Vos données peuvent-elles inciter les autorités à prendre davantage de mesures contre ce phénomène ? Y a-t-il un risque que, si rien ne change, les clubs d'Italie où le racisme est plus répandu qu'ailleurs soient dissuadés de recruter des joueurs d'origine africaine parce qu'ils seront moins bons dans un contexte hostile pour eux ?

C'est une bonne question et il est difficile d'y répondre. Mes collègues et moi croyons fermement que la recherche doit viser à découvrir des faits et toujours être transparent à leur sujet. Malheureusement, le phénomène du racisme est omniprésent comme nous l'avons observé après la finale de l'Euro 2020, alors dans ce cas, notre espoir est que les autorités du football partout, et pas seulement en Italie, comprennent que le racisme leur coûte de l'argent et nuit à leurs investissements et, ainsi, prennent des mesures contre ce phénomène. Cependant, nos recherches ne vont que jusqu'à un certain point. Ce que je peux dire, en tant qu'amateur de football, c'est que j'espère que les autorités du football et les clubs du monde entier suivront cette voie, car cela me permettra d'assister à de grands matchs dans lesquels tous les joueurs pourront exprimer tout leur potentiel, plutôt qu'à un jeu moins beau et moins attrayant.