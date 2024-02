Qui des peuples ou de leurs élites menacent le plus la démocratie en Europe aujourd’hui ?

La réponse des élites européennes consiste à attaquer les électeurs européens révoltés en les qualifiant d'"extrême droite".

Mick Hume est un journaliste et auteur anglais basé à Londres. Il a été le rédacteur en chef du magazine Living Marxism à partir de 1988, et le rédacteur en chef de spiked-online.com à partir de 2001. Il a été chroniqueur au Times (Londres) pendant 10 ans. Aujourd'hui, il écrit pour The European Conservative, Spiked, The Daily Mail et The Sun. Il est l'auteur, entre autres, de Revolting ! How the Establishment are Undermining Democracy and What They're Afraid Of (2017) et Trigger Warning : is the Fear of Being Offensive Killing Free Speech ? (2016), tous deux publiés par Harper Collins.

Nous avons lancé cette rubrique Democracy Watch l'année dernière pour suivre "les batailles entre les élites de l'UE et les peuples d'Europe". Si vous vous demandez de quoi nous parlons, ne cherchez pas plus loin que les scènes de combat contrastées qui se sont déroulées à Bruxelles la semaine dernière.

Alors que tous les chefs de gouvernement de l'UE étaient enfermés dans des discussions secrètes dans la salle du Conseil sur la façon de diriger le continent d'en haut, les agriculteurs étaient devant le Parlement européen pour protester contre l'impact des politiques destructrices du Net Zero de leurs dirigeants sur la vie quotidienne des Européens.

C'était une illustration frappante de l'affrontement entre les élites et les peuples d'Europe. Une guerre civile entre les deux éléments constitutifs de la démocratie, telle que définie à l'origine par les Grecs de l'Antiquité : d'un côté, le demos - le peuple - et de l'autre, le kratos - le pouvoir et le contrôle.

Quelque 2 500 ans plus tard, le décor est planté pour une lutte sur l'avenir de la démocratie en Europe, à l'approche des élections européennes de juin.

Lors du sommet du Conseil européen de Bruxelles, les chefs de gouvernement de tous les États membres de l'UE se sont réunis à huis clos pour discuter de la manière d'accorder 50 milliards d'euros supplémentaires à l'Ukraine en difficulté, sans jamais envisager de consulter les contribuables européens. Ils faisaient pression sur le Premier ministre hongrois, Viktor Orbán, pour qu'il retire son veto et accepte cette énorme aide, malgré les récents sondages qui montrent que la plupart des électeurs hongrois ne veulent pas être impliqués dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine.

Pendant ce temps, juste au coin de la rue, des foules d'agriculteurs français furieux ont bloqué la place devant le Parlement européen avec leurs tracteurs, ont allumé des feux de pneus et se sont heurtés à des policiers anti-émeutes armés de canons à eau.

N'oubliez pas qu'il s'agissait d'agriculteurs qui travaillent dur et prennent rarement un jour de congé, et non de la classe de manifestants verts professionnels qui sèment habituellement le chaos dans les villes d'Europe. Ils étaient venus à Bruxelles pour protester contre les mesures d'austérité imposées par les élites européennes dans le cadre de la politique irrationnelle du "Net Zero", qui se traduit par une baisse des revenus pour les communautés agricoles et une hausse des prix des denrées alimentaires pour le reste d'entre nous.

Une banderole exposée à Bruxelles, telle que rapportée par The European Conservative jeudi, illustre les plaintes sous-jacentes des agriculteurs qui manifestent actuellement dans toute l'Europe, et des millions d'autres Européens qui les soutiennent. Cette banderole déclarait : "Ce n'est pas l'Europe que nous voulons : "Ce n'est pas l'Europe que nous voulons".

Non, ce n'est pas l'Europe que nous voulons. C'est l'Europe politique construite par les élites de l'UE qui croient qu'elles savent mieux que le reste d'entre nous, et ce qui est le mieux pour nous. Des élites qui privilégient leur "Union sans cesse plus étroite" à la souveraineté nationale et à la démocratie ; qui imposent des politiques d'austérité vertes pour "sauver la planète" sans se soucier des dommages qu'elles causeront à la vie de millions de personnes sur le terrain ; qui forcent les nations européennes à accepter l'immigration de masse, non pas tant parce qu'elles aiment les migrants, mais parce qu'elles détestent les frontières nationales et la notion de peuple souverain ayant le contrôle de son propre destin.

C'est cette Europe qui a conduit de nombreux Européens à rejeter les anciens partis politiques qui l'ont construite. C'est la raison pour laquelle les partis populistes et les partis nationaux conservateurs ont fait une percée dans les élections presque partout et devraient obtenir de bons résultats lors des élections de juin au Parlement européen.

À l'extérieur du monstrueux bâtiment du Parlement à Bruxelles, brièvement illuminé par les feux de joie des agriculteurs la semaine dernière, d'énormes publicités appellent sérieusement les Européens à "utiliser leur vote" en juin. À l'intérieur de ses citadelles, cependant, l'establishment politique de l'UE n'en est pas si sûr, craignant de plus en plus que des millions de personnes n'utilisent leur vote de la "mauvaise" manière, en votant pour des arrivistes anti-migration et sceptiques à l'égard de l'UE.

La réponse des élites européennes consiste à attaquer les électeurs européens révoltés en les qualifiant d'"extrême droite" ou, lorsque cela n'est pas considéré comme suffisamment extrême, d'"ultra extrême droite". Il s'agit d'une façon à peine codée de dire que ces personnes se situent en dehors des limites étroites d'un débat "respectable".

Au lieu de s'engager, l'"extrême droite" devrait être censurée, annulée ou interdite, comme beaucoup veulent maintenant que cela arrive à l'Alternative pour l'Allemagne (AfD), un parti populiste et de plus en plus populaire. Dans le double langage des élites, cet assaut contre les droits démocratiques est justifié au nom du "sauvetage de la démocratie". Ainsi, pour sauver le peuple de lui-même, les élitistes de l'économie de marché refuseraient à des millions d'Allemands le droit de voter pour le parti de leur choix.

La réponse des élites européennes a mis en évidence le fait que la véritable menace pour la démocratie européenne, pour la capacité des citoyens à contrôler leur propre destin, vient d'en haut.

On pourrait penser que beaucoup votent désormais pour des partis populistes en raison des échecs de l'establishment européen. Apparemment, ce n'est pas le cas. Pour les piliers de cet establishment, c'est parce que les électeurs sont des enfants irrationnels, trop émotifs, qui ont peur de l'obscurité. C'est ce qu'a expliqué Josep Borrell, le responsable de la politique étrangère de l'UE, à un public d'élite dans un hôtel cinq étoiles italien juste avant Noël.

Tout juste sorti de ses efforts pour vendre la démocratie israélienne dans sa guerre contre l'autocratie islamiste, M. Borrell avait un message sur les dangers d'un excès de démocratie dans l'Europe d'aujourd'hui. Il a admis que "l'extrême droite" pourrait tirer son épingle du jeu lors des élections européennes. Mais pourquoi ? "Je crains que les Européens ne votent sur la base de la peur", provoquée par les discours alarmistes sur l'immigration. "La peur face à l'inconnu et à l'incertitude, a poursuivi le haut diplomate de l'UE, génère une hormone qui appelle une réponse sécuritaire. Cette peur peut amener les Européens "hormonaux" à voter pour "l'extrême droite".

Peu importe que les inquiétudes concernant l'immigration de masse soient tout à fait réelles et rationnelles, si l'on en croit par exemple le fait que l'UE a reçu plus d'un million de demandes d'asile au cours des dix premiers mois de l'année 2023. Selon M. Borell, le vrai problème, comme l'a souligné Bruno Waterfield du Times (Londres), est que "le populisme a une base biologique irrationnelle".

La véritable "peur" dont il est question ici est la peur et le dégoût des élites européennes à l'égard des citoyens, qu'elles ressentent au plus profond d'elles-mêmes. Elles sont terrifiées à l'idée que les électeurs échappent à leur contrôle, que le demos se détache de leur kratos. Pour des gens comme Borell, il s'agit d'une mauvaise démocratie, qui frise la folie. Et ils sont prêts à tout pour empêcher les électeurs "fous" de s'emparer de leur asile personnel basé à Bruxelles.

La bataille pour la démocratie en Europe s'inscrit dans une lutte beaucoup plus large à travers le monde. En 2024, quelque quatre milliards de personnes dans plus de 60 pays sont appelées à voter lors des élections nationales et de celles du Parlement européen. On pourrait imaginer que le plus grand carnaval de la démocratie jamais organisé dans le monde est une chose à célébrer. Mais ce n'est apparemment pas le cas des élites politiques et médiatiques au sommet de nos prétendues démocraties occidentales.

Au lieu de cela, elles ont accueilli la nouvelle année avec des titres catastrophistes tels que "2024 est l'année des élections et c'est une menace pour la démocratie" (Bloomberg), "La démocratie peut-elle survivre à 2024 ?" (Financial Times), "La démocratie est en péril dans l'année mondiale des élections" (Politico) et "Ça passe ou ça casse pour l'UE ... avec la montée de l'extrême-droite" (The Guardian).

Ces élitistes sont terrifiés à l'idée que des milliards de personnes refusent de faire ce qu'on leur dit et votent comme elles l'entendent. La "démocratie", c'est très bien tant qu'elle sert les intérêts de ceux qui détiennent le kratos ; mais si le demos prend la démocratie trop au pied de la lettre et cherche à imposer sa volonté, c'est une toute autre affaire. Comme l'a dit un ancien membre de l'administration du président Barack Obama, ils pensent qu'on peut avoir "trop d'une bonne chose" et que la société occidentale "pourrait être une démocratie plus saine si elle était un peu moins démocratique". Pour certains libéraux haut placés, il semble aujourd'hui qu'en matière de démocratie populaire, moins pourrait être plus.

Il devrait maintenant être clair que, oui, la démocratie est effectivement menacée en 2024. Mais le danger pour la démocratie européenne vient d'en haut, pas d'en bas. Les élites bruxelloises sont déterminées à freiner la vague démocratique.

C'est pourquoi elles ont passé des années à menacer politiquement et à faire chanter financièrement des gouvernements conservateurs démocratiquement élus en Hongrie et en Pologne, en se cachant derrière le discours sur "l'État de droit" pour dissimuler leur tentative d'imposer le règne de juges et de bureaucrates non élus. Après avoir joué un rôle dans l'installation du laquais de l'UE Donald Tusk au poste de premier ministre polonais et fermé les yeux sur la purge de ses opposants politiques par le nouveau régime, les fonctionnaires de Bruxelles préparent maintenant des plans pour ravager l'économie hongroise afin de faire plier le premier ministre Viktor Orbán et, en cas d'échec, pour priver la Hongrie (et toute autre nation dissidente) de son droit démocratique de voter "non" lors des réunions du Conseil européen. Aux yeux des grands prêtres du conformisme européen, M. Orban a commis le péché capital de remporter à plusieurs reprises des élections sur un programme de "démocratie illibérale" qui refuse d'accepter l'immigration de masse aux frontières de la Hongrie ou l'idéologie LGBTQ dans ses écoles.

Les élites européennes ne sont pas non plus prêtes à abandonner les élections de cette année sans livrer un combat acharné. Elles ont adopté leur loi sur les services numériques dans le cadre d'une croisade contre les "discours de haine" et la "désinformation" en ligne, en particulier lors des campagnes électorales. Ce sont des mots codés pour limiter la liberté d'expression de tous ceux qu'ils qualifient d'"extrême droite". Comme Democracy Watch l'a déjà prévenu, à l'approche des élections, Big Brussels vous surveille.

Malgré tout, la démocratie est aujourd'hui notre meilleur espoir d'apporter des changements à l'Europe dont nous ne voulons pas. Malgré toutes les théories du complot sur les électeurs stupides manipulés par les médias et les réseaux sociaux, l'électorat reste suffisamment intelligent pour se faire sa propre opinion. Les élites peuvent contrôler les institutions de la Commission européenne et les tribunaux, mais elles ne peuvent pas forcer le génie démocratique à retourner dans la bouteille. Les élections européennes sont un champ de bataille essentiel pour l'avenir, et nous pouvons le gagner.

Une note de bas de page. Entre deux inquiétudes sur la mort de la démocratie, les élites antidémocratiques européennes ont pleuré la mort de l'ancien président de la Commission européenne, Jacques Delors, considéré comme l'architecte de l'Union européenne. Les éloges funèbres prononcés ici au Royaume-Uni m'ont rappelé un célèbre discours prononcé par le député travailliste de gauche Tony Benn en 1991, lors du débat parlementaire sur le traité de Maastricht. Benn, vétéran de l'époque où la gauche croyait encore à la souveraineté nationale et à la démocratie, s'est opposé au soutien de tous les partis à l'avènement de l'UE. "Certains pensent que nous n'obtiendrons jamais la justice du gouvernement britannique, mais que nous l'obtiendrons de Jacques Delor ; ils pensent qu'un bon roi vaut mieux qu'un mauvais parlement. Je n'ai jamais été de cet avis". Et personne, qu'il soit de gauche, de droite ou d'"extrême droite", ne devrait se contenter d'accorder un intérêt de pure forme à la politique démocratique.

Cet article a été initialement publié sur The European Conservative.