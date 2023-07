Quelques mots encore à propos de Christian Jelen

Des policiers interpellent un émeutier après la mort de Nahel.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Atlantico a eu l’heureuse idée de consacrer un article à la "guerre des rues". Un livre qu’il avait écrit en 1999. Christian Jelen mourut cette année-là et son livre fut publié après sa mort. Qu’il nous soit permis d’ajouter une note personnelle au texte d’Atlantico.

Comme nous tous, Christian Jelen était de gauche. Et comme certains d’entre nous, il était issu de parents juifs polonais. C’était un grand et excellent journaliste. Il allait sur le terrain là où nous n’allions pas. Nous nous contentions de vociférer contre Jean-Marie Le Pen. Pour son livre, il a passé des mois à Roubaix. Il a vu et décrit une ville islamisée. Il a vu la drogue, les filles voilées et les règlements de compte et les mosquées.

C’était, rappelons-le, il y a 24 ans. Il voyait et nous ne voulions pas voir. Nous étions aveugles. Pas lui !

Un jour, il fit la “Une” du Point avec un article sur la polygamie qui prospérait en banlieues. Pour nous, c’était trop. Nous l'accusâmes de servir la soupe au Front national. nous cessâmes alors toute relation avec lui. Il avait raison et nous avions tort. Pardon Christian…

À Lire Aussi

Chômage, insécurité, violence : après deux ans d’enquête Christian Jelen a constaté qu’il n’existait pas de lien