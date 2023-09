"Quelques mois dans ma vie" de Michel Houellebecq

Michel Houellebecq, romancier, essayiste, poète, est considéré par de nombreux critiques comme l'écrivain français le plus marquant de notre époque et demeure l’un des auteurs français contemporains les plus lus dans le monde depuis Extension du domaine de la lutte (1994). Il a reçu le prix Goncourt pour La Carte et le territoire en 2010 et Soumission, paru en 2015, a été un best-seller. Parmi les livres de Michel Houellebecq les plus marquants, on peut citer également La possibilité d'une île (2013) et plus récemment Les particules élémentaires (nouvelle édition parue en 2019).

