POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred background"Veto à l'ONU".
See image caption

WORLD IN MAPS

31 octobre 2026

Quel pays a le plus utilisé son droit au Conseil de sécurité de l’ONU depuis 1946 ?

Privilège des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, le droit de veto cristallise les rivalités entre grandes puissances. Depuis 1946, l’Union soviétique puis la Russie y ont eu le plus souvent recours, devant les États-Unis.

Photo of The World in Maps
The World in Maps Go to The World in Maps page

2 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

géopolitique , l'ONU , Conseil de sécurité , droit de veto

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
The World in Maps image
The World in Maps

Le site « The World in Maps » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.

Populaires

1Présidentielle 2027 : ces 9 signaux faibles détectables dans les sondages
2L’extrême-gauche berlinoise terrorisée par ses alliés pro-palestiniens : les révélations explosives du Spiegel font trembler l’Allemagne
3Nuit de terreur pour Halloween : les émeutes d’octobre 2026 sont-elles la réplique européenne au 7 octobre 2023 ?
4A Trappes, l’hommage aux victimes détourné
5Poutine « prêt à la guerre » : et l’Europe, l’est-elle ?
6Macron décrypté chez Hugo : « Je vous demande de vous arrêter ! »
7Public voit Kylian M’Bappé largué par Ester Exposito, Closer Marc Lavoine & Adriana Karembeu bientôt mariés; Jennifer Lawrence se ruine la face, Jack Nicholson traine en savates; Georges Clooney & Brad Pitt s’embrouillent, Taylor Swift oscar-magouille