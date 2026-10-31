WORLD IN MAPS
31 octobre 2026
Quel pays a le plus utilisé son droit au Conseil de sécurité de l’ONU depuis 1946 ?
Privilège des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, le droit de veto cristallise les rivalités entre grandes puissances. Depuis 1946, l’Union soviétique puis la Russie y ont eu le plus souvent recours, devant les États-Unis.
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THEMATIQUESGéopolitique
Le site « The World in Maps » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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