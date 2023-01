Quatre théories historico-idéologiques sur l'origine de la guerre actuelle en Ukraine

L'invasion de la Russie en Ukraine a débuté le 24 février 2021.

Le troisième point de vue sur les origines du conflit se penche sur les racines du nationalisme actuel. Elle part des événements historiques de 1989-1992 qui ont conduit à la chute du communisme. La chute du communisme n'a pas été précipitée par des révolutions démocratiques comme le prétend souvent le récit populaire en Occident. Il s'agissait en réalité de révolutions de libération nationale de la domination indirecte de l'Union soviétique. Ils ont pris la forme apparemment démocratique en raison d'un large accord sur l'autodétermination nationale parmi de nombreuses couches de la population en 1989. Ainsi, le nationalisme et la démocratie ont été fusionnés et il était difficile de les distinguer. C'était particulièrement le cas dans des pays ethniquement homogènes comme la Pologne ou la Hongrie : nationalisme et démocratie étaient identiques, et il est compréhensible que les révolutionnaires nationaux et les observateurs occidentaux aient préféré mettre l'accent sur la seconde et minimiser l'importance de la première (nationalisme). On ne peut distinguer les deux que lorsqu'on regarde ce qui s'est passé dans les fédérations multiethniques.

Aucune théorie faisant de la démocratie le fil conducteur des révolutions de 1989 ne peut expliquer l'éclatement de toutes les fédérations ethniques communistes. Car si la démocratie était la principale préoccupation des révolutionnaires, il n'y avait aucune raison pour que de telles fédérations éclatent une fois devenues démocratiques. De plus, la rupture n'a aucun sens dans le récit libéral plus large qui prend le multiculturalisme en plus de la démocratie (ou même comme une partie de la démocratie) comme un desideratum. Si la démocratie et le multiculturalisme étaient les forces motrices des révolutions de 1989, les fédérations de l'Union soviétique, de la Tchécoslovaquie et de la Yougoslavie auraient dû survivre. Le fait qu'ils ne l'aient pas fait indique clairement que les forces motrices derrière la révolution étaient celles du nationalisme et de l'autodétermination.

De plus, comme je l'ai mentionné, la théorie de la nature démocratique des révolutions de 1989 ne peut pas expliquer pourquoi tous les conflits et guerres ont eu lieu dans les fédérations communistes dissoutes, et pourquoi 11 sur 12, y compris la guerre actuelle en Ukraine, sont l'ethnie conflits autour des frontières. De tels conflits n'ont rien à voir avec le type d'arrangement politique interne ou de gouvernement (démocratie contre autocratie), mais ils ont beaucoup à voir avec la conquête du territoire, le nationalisme et le désir des minorités qui se trouvent dans les "mauvais" états pour avoir leurs propres États ou de rejoindre un État voisin. Ces faits élémentaires ne sont presque jamais mentionnés dans la narration traditionnelle. Il y a une bonne raison à cela : ils vont à l'encontre du « récit démocratique » simpliste.

La quatrième théorie prend son point de départ de la troisième mais va plus loin. Elle pose la question cruciale, ignorée de toutes les autres théories : d'où vient le nationalisme qui a conduit à l'éclatement des fédérations ethniques ? La réponse doit être recherchée dans l'organisation constitutionnelle des fédérations communistes et dans l'économie. Comme on le sait, les communistes ont essayé non seulement de résoudre les problèmes économiques liés au capitalisme, mais aussi le problème ethnique qui tourmente l'Europe de l'Est depuis plusieurs siècles. Ils ont suivi en gros l'approche austro-marxiste qui a évolué de la défense de l'autonomie personnelle à la promotion de l'autodétermination nationale. C'est pourquoi l'Union soviétique a été créée en tant que fédération d'États à base ethnique. L'Union soviétique aurait dû transcender la question ethnique en donnant à chaque ethnie sa propre république, une patrie. L'Union soviétique, dans cette optique, a fourni le modèle d'un futur État fédéral mondial qui serait également composé d'États à base nationale remplissant deux fonctions : assurer la sécurité nationale à ses membres et un développement économique rapide grâce à l'abolition du capitalisme. La même approche a été adoptée par deux autres fédérations ethniques : la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie.

Cette approche avait beaucoup de sens sur le papier et aurait probablement résolu le problème ethnique si le communisme avait tenu sa promesse de croissance économique rapide.

La raison pour laquelle les fédérations communistes n'ont pas réussi à résoudre le problème ethnique est devenue beaucoup plus évidente dans les années 1970. La principale raison résidait dans l'échec économique à rattraper l'Occident développé. Au fur et à mesure que cet échec devenait plus apparent, sous la condition d'un système de parti unique, la seule légitimité que les différentes élites du parti communiste pouvaient rechercher était de se présenter comme les porte-drapeaux des intérêts nationaux de leurs propres républiques. En l'absence de relations marchandes et avec des prix arbitraires, chaque république pouvait prétendre avoir été exploitée par les autres. Les élites républicaines se sont accrochées à cela pour devenir plus populaires chez elles (dans leurs républiques) et, en l'absence d'élections, pour acquérir une certaine légitimité. Ils ont été aidés par le fait que les structures politiques républicaines étaient considérées comme des structures légitimes au sein de l'État à parti unique. Les élites républicaines n'ont donc pas eu à sortir du système politique en place (ce qui les aurait rendues passibles de répression) pour obtenir le manteau de la légitimité et du soutien populaire. Ironiquement, si ces structures républicaines n'avaient pas existé, c'est-à-dire si les États multinationaux étaient de simples États unitaires, alors les élites communistes locales n'auraient pas eu les outils ni la base politique à partir desquels défier les autres élites et se projeter en tant que défenseurs des intérêts nationaux. Ce faisant, cependant, ils ont également créé la base de la propagation et de l'acceptation des idéologies nationalistes qui ont fini par briser les pays.

Ainsi, pour mieux comprendre la guerre actuelle, il est important de remonter dans l'histoire. Ce que nous observons aujourd'hui est causé par deux facteurs : premièrement, le développement économique infructueux des pays anciennement communistes, et deuxièmement, la configuration politique structurelle qui a permis aux élites républicaines de couvrir l'échec économique en défendant les intérêts nationalistes de leurs électeurs. Cette dernière solution était à la fois facile et permise par l'organisation du régime. Si quelqu'un plaidait pour le retour au capitalisme, il risquait de finir par être renvoyé de son travail ou en prison. Mais si l'on soutenait que sa république était inégalement traitée, il risquait de gravir les échelons du pouvoir.

La légitimation de l'intérêt national en tant que tel assurait alors la légitimation des idéologies nationalistes et finalement du désir d'indépendance nationale, et la vague de nationalisme qui a motivé et suivi les révolutions de 1989. La force motrice de ces révolutions était la même dans les deux des pays homogènes et éthiquement hétérogènes : c'était le nationalisme. Mais le nationalisme dans le premier groupe de pays a fusionné avec la démocratie, et le nationalisme dans le dernier groupe de pays, en raison de problèmes territoriaux non résolus, a conduit à des guerres. La Russie a été lente à adopter une posture nationaliste forte, et sa réaction peut être considérée comme retardée. Mais en raison de sa taille, de sa grande population et de son énorme armée, il représente une menace beaucoup plus grande pour la paix une fois que le nationalisme est dominant. Car évidemment un tout petit État avec la même idéologie nationaliste est beaucoup moins une menace pour la paix mondiale qu'un État avec 6 000 missiles nucléaires.

Sans voir que les racines du conflit actuel sont historiques et se logent dans la constitution initiale des fédérations communistes et dans l'échec économique du modèle de développement communiste, il est peu probable que nous comprenions le conflit actuel, tout celui non résolu, et peut-être même ceux qui peuvent encore venir.