Quand Zemmour cite Jacques Bainville, c'est évidemment pour parler de lui-même...

Le polémiste Eric Zemmour.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Zemmour est un homme cultivé. Il écrit beaucoup. Et lit encore plus. Il choisit avec soin ses lectures. Et quand il prend la plume pour recenser un livre, son choix n'est jamais dû au hasard.

Dans le Figaro, il rend compte de l'ouvrage de Christophe Dickès consacré à Jacques Bainville, journaliste, historien, polémiste et un des inspirateurs de l'Action française. On se doutait bien que Zemmour penchait du côté de Maurras.

Cédons lui maintenant la place. Voilà ce qu'il écrit : « Hervé, le fils de Bainville, a raconté à Christophe Dickès le désespoir de ses dernières années: "Tout ce que j’ai fait est stérile…" Il regrette de ne pas avoir participé à la vie politique de manière plus active. De ne pas avoir abandonné son métier de journaliste. »

Poursuivons avec Zemmour. « Il rumine sans apitoiement sur soi: "Pourquoi si bien prévoir et pouvoir si médiocrement ? J’ai toujours eu le tort de ne pas viser assez haut. Excès de fausse modestie, fausse fierté ! Méfiance exagérée de soi même, sentiment d’impuissance." ». Et enfin cette phrase qui sonne comme un mea culpa ou plutôt comme un engagement pour l'avenir : « ce qui est dangereux et haïssable, c’est le simulacre de l’action. » Il ne vous aura pas échappé que Zemmour est, comme était Bainville, journaliste, historien et polémiste...

À Lire Aussi

Zemmour président ? Surtout pas car il sera toujours meilleur sur CNews qu'à l'Elysée

Nous n'allons pas jouer ici la Pythie. Nous ne savons pas si Zemmour sera candidat mais nous voyons clairement qu'il fait tout pour qu'on le pense. D’ici 2022, il a le temps d'écrire de nombreux articles dans le Figaro. Nous les lirons attentivement. Marine Le Pen en fera sans doute de même. Et quelque chose nous dit qu'elle ne sera pas contente.