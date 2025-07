Crise migratoire et mémoire

Quand l’histoire du 20e siècle devient une arme retournée contre les Européens

L’été 2015 a marqué un tournant politique, moral et identitaire en Allemagne. L’accueil d’un million de migrants, largement improvisé, a été légitimé par une rhétorique historique puissante : celle de la Shoah. Mais cette mise en parallèle avec les réfugiés juifs des années 1930, glorifiée par une partie des élites, a rapidement montré ses limites. Dix ans plus tard, l’heure est au bilan : crise des services publics, montée de l’AfD, tensions communautaires, hausse de l’antisémitisme… Et une même question : peut-on utiliser la mémoire du pire pour imposer le silence sur le présent ?