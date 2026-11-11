OCCUPATION A CREDIT
11 novembre 2026
Quand le Kremlin perd du terrain sur le front ukrainien mais investit comme s’il était là pour toujours
Alors que les avancées militaires russes en Ukraine restent limitées et contestées, le Kremlin engage des milliards de roubles pour consolider son emprise sur les territoires occupés. Infrastructures, banques, logements et services publics : Moscou finance méthodiquement une présence institutionnelle de long terme, comme si ces régions étaient définitivement intégrées à la Russie. Mais ces investissements suffiront-ils à pérenniser une occupation toujours soumise aux aléas de la guerre ?
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Maksym Panchokha est chercheur spécialisé dans la politique russe, la mémoire historique et l’économie politique de la guerre au sein du département d’économie et d’études internationales et mondiales à Bard College.
Maksym Panchokha est chercheur spécialisé dans la politique russe, la mémoire historique et l’économie politique de la guerre au sein du département d’économie et d’études internationales et mondiales à Bard College.