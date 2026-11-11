OCCUPATION A CREDIT

Quand le Kremlin perd du terrain sur le front ukrainien mais investit comme s’il était là pour toujours

Alors que les avancées militaires russes en Ukraine restent limitées et contestées, le Kremlin engage des milliards de roubles pour consolider son emprise sur les territoires occupés. Infrastructures, banques, logements et services publics : Moscou finance méthodiquement une présence institutionnelle de long terme, comme si ces régions étaient définitivement intégrées à la Russie. Mais ces investissements suffiront-ils à pérenniser une occupation toujours soumise aux aléas de la guerre ?