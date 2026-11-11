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Le président russe Vladimir Poutine s'adresse au public lors de la cérémonie de remise des prix d'État aux employés du Service fédéral de surveillance financière de Russie (Rosfinmonitoring) à l'occasion du 25e anniversaire de l'agence, à Moscou, le 5 novembre 2026.
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OCCUPATION A CREDIT

11 novembre 2026

Quand le Kremlin perd du terrain sur le front ukrainien mais investit comme s’il était là pour toujours

Alors que les avancées militaires russes en Ukraine restent limitées et contestées, le Kremlin engage des milliards de roubles pour consolider son emprise sur les territoires occupés. Infrastructures, banques, logements et services publics : Moscou finance méthodiquement une présence institutionnelle de long terme, comme si ces régions étaient définitivement intégrées à la Russie. Mais ces investissements suffiront-ils à pérenniser une occupation toujours soumise aux aléas de la guerre ?

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MOTS-CLES

ukraine , Guerre en Ukraine , Russie , investissements , Kremlin , Moscou , Vladimir Poutine , roubles , banques , logements , services publics , financements , économie , projets , territoires occupés , guerre

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Maksym Panchokha

Maksym Panchokha est chercheur spécialisé dans la politique russe, la mémoire historique et l’économie politique de la guerre au sein du département d’économie et d’études internationales et mondiales à Bard College.

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