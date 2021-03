Quand le Covid déclenche des psychoses chez des malades sans aucun antécédents mentaux

Le New York Times rapporte des cas de psychoses apparus chez d’anciens patients covid sans antécédents psychiatriques.

Atlantico : Le New York Times rapporte des cas de psychoses apparus chez d’anciens patients covid sans antécédents psychiatriques. De quoi s’agit-il et quelle est la réalité de ce phénomène ?

Jean-Paul Mialet : Cela fait longtemps que l’on sait qu’il peut y avoir une incidence du coronavirus sur l’état mental, et qu’il peut y avoir une décompensation de troubles mentaux antérieurs. On avait remarqué dès le mois d’avril, qu’il pouvait y avoir de nouveaux troubles psychiatriques chez des gens qui n’en avaient jamais fait mais la question restait mal documentée. Il y a eu aussi deux recherches plus larges, une anglaise et une espagnole, qui ont confirmé qu’il y avait un certain nombre de cas (10 sur 150) qui présentaient des troubles psychiatriques aigus postérieurs au Covid sans antécédents de troubles psychiatriques. Voici les données que l’on possédait. Dans le New York Times, le Dr Hisam Goueli (dans un hôpital de New York) rapporte un certain nombre de cas de psychoses apparues brutalement à distance de l’infection. Il y a ici plusieurs choses à relever. Le délai suivant l’infection a souvent été modeste et n’a pas nécessité d’hospitalisation ; ce sont des gens qui sont jeunes, et ne font pas partie du groupe des personnes âgées plutôt concernées par le virus. Il s’agit de personnes entre 30 et 60 ans. Cela prend la forme de psychoses aigues survenues brutalement ayant pour caractéristiques de présenter un délire très riche, avec des hallucinations visuelles et auditives, volontiers prosécutives, qui sont souvent très douloureuses et peuvent mener à n’importe quoi : une femme ainsi était tellement convaincue qu’on la poursuivait et qu’on voulait lui voler ses enfants qu’elle a voulu faire passer ses enfants à tout prix par le guichet d’un drive-in.

La nature même de ce genre de psychoses aiguës, persécutives et vivides fait penser aux états psychotiques que l’on rencontre lorsqu’il y a une irritation cérébrale (que l’on retrouve dans le cas de dégénérescence cérébrale due à l’alcoolisme, ou à une encéphalite), pas à ceux que l’on rencontre lors de schyzophrénie. On sait que le Covid a souvent un impact cérébral, on a pu décrire des encéphalites avec des crises d’épilepsie, ou des atteintes hémorragiques cérébrales. Les cas dont parle le Dr. Hisam Goueli, qui sont des cas très violents, de patients très bruyants dans leur délire, très hallucinatoires avec des hallucinations sensorielles très riches, que l’on observe généralement lorsqu’il y a une irritation cérébrale, rappellent le délirium tremens des personnes qui voient des scarabées grimper sur les murs. Il y a de grandes raisons de penser qu’il y a, avec le Covid, le risque d’une irritation du cerveau par des mécanismes qu’il reste à éclaircir, qui peuvent être liés au débordement de l’immunité, à des réactions immunitaires ou des atteintes inflammatoires du cerveau et du réseau sanguin irriguant le cerveau : on sait qu’il peut y avoir avec le covid des atteintes à la paroi vasculaire ; il peut y avoir une atteinte des vaisceaux cérébraux ou une attaque des tissus cérébraux dus à une infection inflammatoire.

Faut-il s’inquiéter d’un éventuel développement de ce phénomène ?

Il n’y a pas lieu de s’inquiéter, c’est un phénomène que l’on observe et on est face à une maladie sur laquelle on a un plus grand recul, qui nous permet de mieux en voir les circonstances à tout niveau. On a été longtemps totalement concentré sur les conséquences respiratoires qui étaient l’urgence et qui mettent la vie en jeu, sans nécessairement regarder les atteintes situées à d’autres niveaux. Les psychoses aiguës post Covid ont probablement été ignorées, pendant un certain temps, passant au dernier plan derrière le tableau respiratoire bruyant. C’est maintenant que l’on se rend compte qu’il peut y avoir des conséquences telles que celles-là.

Quelles réponses peut-on mettre en avant contre ces troubles psychotiques ?

La bonne nouvelle c’est que ces psychoses aiguës se soignent apparemment très bien avec des neuroleptiques à petite dose. C’est quelque chose qui se soigne bien, permettant aux psychoses de bien régresser ; mais si c’est une irritation cérébrale qui est derrière, elle peut laisser des traces, et on manque encore de recul pour le dire. Tout cela est bien le témoignage que le Covid frappe à différents endroits et que s'il frappe évidemment les poumons, d’autres organes sont également concernés et parmi ceux-ci il y a le cerveau et cela peut mener à de graves conséquences (on a cité les encéphalites, peut-être une espèce d’Alzheimer précoce chez les patients d’un certain âge) qui peuvent également être d’ordre psychiatrique.