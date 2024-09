Quand la science fiction inspire très concrètement l’IA… qui inspire la science fiction

Diplômé du MIT et de Stanford, Rizwan Virk est un entrepreneur à succès, un pionnier des jeux vidéo, un producteur de films, un investisseur en capital-risque, un informaticien et un auteur de best-sellers. Rizwan Virk effectue actuellement des recherches doctorales au Center for Science and the Imagination (CSI) et donne des cours sur le métavers, l'innovation et la théorie de la simulation au College of Global Futures et aux Fulton Schools of Engineering de l'université d'État de l'Arizona.