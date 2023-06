"Quand l'info épuise", de Guénaëlle Gault et David Medioni : une démonstration implacable en 85 pages !

Le but est de faire le diagnostic de la fatigue informationnelle, car la plupart des personnes interrogées ont l’impression de voir toujours la même information, que ce soit sur la presse écrite, la télévision, la radio, ou les réseaux sociaux, sans oublier les podcasts et les newsletters. Paradoxalement, beaucoup ont la crainte de manquer quelque chose et de ne pas être « dans le coup ». Pour les agences de publicité, la vraie valeur est celle de l’attention, c’est pourquoi les médias n’hésitent pas à « pilonner » les informations. Il n’y a pas de hiérarchisation pas plus qu’il n’y a pas de barrière contre les « fake news ».

Des solutions sont possibles : inciter les citoyens à limiter leur consommation médiatique et surtout à la sélectionner. Il s’agit même d’une question de politique publique car il faut éviter une sorte d’épuisement démocratique. Pour cela, l’éducation nationale doit instituer un enseignement à la consommation rationnelle des médias, à l’esprit critique, notamment en rejetant les discours de haine et de déchéance, en évitant des images sur les atrocités ou d’entretenir les théories du complot.