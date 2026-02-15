BUDGET DANS LE ROUGE
15 février 2026
Quand Emmanuel Grégoire tente d’enfumer les Parisiens sur la réalité budgétaire de Paris
Derrière les clips de campagne d’Emmanuel Grégoire, la situation financière de Ville de Paris apparaît bien plus dégradée que ne le laisse entendre la communication municipale. Entre explosion de la dette, recours contesté aux loyers capitalisés et capacité de désendettement hors des standards d’alerte, le débat dépasse la simple querelle comptable.
5 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Romain Marsily est enseignant en sciences politique, chroniqueur et directeur général de Nouvelle Énergie.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Romain Marsily est enseignant en sciences politique, chroniqueur et directeur général de Nouvelle Énergie.