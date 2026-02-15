POLITIQUE
Le candidat à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, prononce un discours lors d'une réunion de la gauche unie à La Bellevilloise à Paris, le 14 janvier 2026.
BUDGET DANS LE ROUGE

15 février 2026

Quand Emmanuel Grégoire tente d’enfumer les Parisiens sur la réalité budgétaire de Paris

Derrière les clips de campagne d’Emmanuel Grégoire, la situation financière de Ville de Paris apparaît bien plus dégradée que ne le laisse entendre la communication municipale. Entre explosion de la dette, recours contesté aux loyers capitalisés et capacité de désendettement hors des standards d’alerte, le débat dépasse la simple querelle comptable.

Romain Marsily Go to Romain Marsily page

Romain Marsily est enseignant en sciences politique, chroniqueur et directeur général de Nouvelle Énergie.

