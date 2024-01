Purifier l’air que nous respirons sera-t-il possible grâce à la technologie ? Un chercheur spécialiste de l'atmosphère voit des raisons d’espérer

Un nuage de pollution en Inde, image d'illustration

Presque chaque année, je visite le CES (anciennement Consumer Electronics Show) à Las Vegas, un événement gigantesque qui est à la fois une manipulation et une publicité éhontée, un salon professionnel et une conférence d'affaires. Je suis un spécialiste de l'atmosphère et je souhaite avoir un aperçu des technologies qui pourraient réduire nos émissions à l'avenir.

En 2018, l’intérêt pour les capteurs de qualité de l’air a explosé aux côtés des produits destinés à assainir l’air de la maison. Je me demandais à l’époque si la filtration de l’air gagnerait du terrain en Europe et si elle était écologiquement durable ou socialement équitable.

C’était dans un monde pré-COVID. Même si les filtres à air intérieur ne sont pas encore omniprésents, j’en vois bien plus aujourd’hui que ce que j’aurais prédit en 2018. Mes compétences de futurologue sont plutôt médiocres.

Tout cela est important car, grâce à diverses réussites techniques, les émissions de particules de pollution atmosphérique « traditionnelles » provenant de la combustion (appelées PM2,5) dans la plupart des pays riches sont à des niveaux les plus faibles depuis un siècle ou plus. Les principales sources de pollution atmosphérique évoluent, les émissions des véhicules diminuent et il reste moins de grands émetteurs industriels à contrôler.

La pollution de l’air reste le principal facteur environnemental mondial nuisible à la santé publique, mais l’attention se porte de plus en plus sur la pollution dans la vie quotidienne et sur les mesures à prendre pour y remédier.

Une dimension de qualité de l’air pour les nouvelles technologies

Le CES implique beaucoup de marche car le salon est vaste – onze kilomètres le premier jour selon ma montre intelligente, dix kilomètres le lendemain. Ces killomètres génèrent un flux incessant de stands proposant de nouvelles technologies, grandes et petites, et un nombre surprenant d'entre eux comportent une dimension liée à la qualité de l'air.

La première chose à noter est l'absence flagrante de capteurs de qualité de l'air, qui n'ont pas tout à fait tenu leurs promesses en 2018. Cela est probablement dû à une combinaison de problèmes persistants de précision des capteurs eux-mêmes, de la difficulté à trouver une niche dans un marché souvent réglementé, et le fait que mesurer la pollution dans de nombreux endroits et l'afficher sur un joli site Internet ne permet pas d'améliorer directement la situation liée à la pollution.

La filtration de l’air domestique reste cependant un secteur majeur de produits et chaque fabricant d’appareils électroménagers propose des offres – mais celles-ci n’ont jamais vraiment été « technologiques » en premier lieu. Les purificateurs d’air intérieur restent assez basiques et tout bricoleur à moitié compétent pourrait fabriquer le sien. Ce ne sont que des papiers filtres, un ventilateur, un compteur de particules bon marché, souvent désormais couplé à un déshumidificateur pour aider à réduire les moisissures et les spores à l’intérieur. Tant pour la combustion que pour les particules biologiques, ils peuvent vraiment être efficaces si vous pouvez vous le permettre.

Il n’existe cependant toujours pas de solutions technologiques convaincantes pour réduire la pollution intérieure due aux « composés organiques volatils » ou COV. Ces gaz sont libérés par les produits de soins personnels, les aérosols, les feux, les bougies, la cuisine, les peintures, les colles, le bois, les meubles et bien d'autres. Les bâtiments modernes économes en énergie peuvent avoir une ventilation limitée et emprisonner souvent les COV à l’intérieur. Une fois dans l’air, ils sont difficiles à collecter et à contenir.

Certains appareils visent à oxyder les COV en CO2 et en eau, mais ce processus peut ne pas être totalement efficace et créer des sous-produits eux-mêmes nocifs, comme le formaldéhyde. Les technologies qui éliminent le besoin d’utiliser des COV semblent constituer une solution plus simple à la qualité de l’air intérieur.

L'électrification signifie une meilleure qualité de l'air

L’électrification est omniprésente au CES, avec la promesse d’éliminer progressivement la combustion des combustibles fossiles de nos vies. Les avantages en matière de pollution des voitures électriques à batterie sont désormais très bien compris.

Peut-être plus significatifs pour l'avenir seront les avantages accumulés en termes de qualité de l'air résultant du remplacement d'équipements polluants moins visibles – l'utilisation de pompes à chaleur, de systèmes de stockage solaires et de batteries à la place des chaudières à gaz et à fioul, de piles à combustible à hydrogène pour les camions et les générateurs de secours, de moteurs à hydrogène pour la construction et l'agriculture, la liste est longue. Par rapport à 2018, l’hydrogène occupe une place bien plus importante, même si l’accès à des approvisionnements « verts » suffisants est une autre histoire.

L'autonomie des véhicules fait partie du CES depuis des années, mais les voitures entièrement autonomes semblent encore loin (ou le paraissent à un non-expert comme moi). Il existe cependant de plus en plus de preuves selon lesquelles une plus grande autonomie pourrait avoir un avantage direct sur la qualité de l'air, car c'est une conduite agressive avec des arrêts fréquents et des redémarrages qui use les pneus et suspend de minuscules particules polluantes de la route dans l'air.

Cela pourrait être réduit par une conduite plus douce, synchronisée avec les véhicules à proximité et la gestion du trafic urbain.

Viennent ensuite des technologies de transport pour un avenir plus lointain et qui pourraient ne jamais voir le jour – des drones électriques pour tout, des livraisons de nourriture aux taxis aériens pour les personnes, tous remplaçant les véhicules routiers à combustion.

Je suis un passionné de technologie et je repars avec une vision optimiste de l’avenir de la pollution atmosphérique. Mais je ne suis pas naïf et je sais que le CES consiste en fin de compte à nous vendre des gadgets.

Bien que ce soit beaucoup moins fastueux, nous pouvons également obtenir un air plus pur en consommant simplement moins. Cela semble (et c’est) simple, mais je suis sûr que je ne suis pas le seul à me sentir en conflit lorsqu’on me propose différentes options. Le dernier voyage en scooter électrique guidé par l'IA et piloté par une application mobile crée moins de pollution de l'air urbain que l'utilisation d'une voiture diesel, mais pour ceux qui le peuvent, il sera toujours moins cher et plus sain de simplement marcher.

Cet article a été pubié initialement sur le site The Conversation : cliquez ICI