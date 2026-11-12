ALERTE SOUVERAINETE

Pulsions de rupture avec l’OTAN : ces 4 dangers auquel LFI exposerait la France avec son programme

En proposant de quitter le commandement intégré de l'Otan, La France insoumise revendique l'héritage stratégique du général de Gaulle en 1966. Pourtant, la démarche de rupture idéologique avec Washington promue aujourd'hui diffère profondément du réalisme gaullien et exposerait l'armée, l'industrie et la crédibilité européenne de la France à des risques majeurs.