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Jean-Luc Mélenchon lors d'un meeting de campagne à La Souterraine, le 11 novembre 2026.
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ALERTE SOUVERAINETE

12 novembre 2026

Pulsions de rupture avec l’OTAN : ces 4 dangers auquel LFI exposerait la France avec son programme

En proposant de quitter le commandement intégré de l'Otan, La France insoumise revendique l'héritage stratégique du général de Gaulle en 1966. Pourtant, la démarche de rupture idéologique avec Washington promue aujourd'hui diffère profondément du réalisme gaullien et exposerait l'armée, l'industrie et la crédibilité européenne de la France à des risques majeurs.

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MOTS-CLES

LFI , Jean-Luc Mélenchon , OTAN , retrait , Général de Gaulle , armées françaises

THEMATIQUES

Défense
A PROPOS DES AUTEURS
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Olivier Passot
Général

Le général Olivier Passot, chercheur associé à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire (Irsem) à Lyon, officier de liaison de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) de 2018 à 2019 et spécialiste du Moyen-Orient.

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Tsiporah Fried

Tsiporah Fried est Senior fellow a l’Hudson Institute. Ses travaux portent sur la sécurité transatlantique, la stratégie militaire, l'innovation dans le domaine de la défense et les implications stratégiques des technologies émergentes.