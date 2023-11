"Propriété : le sujet et sa chose" : une étude encyclopédique sur la propriété à travers les âges

Me. Christophe Clerc est avocat au barreau de Paris. Chargé de cours à l'Institut d'études politiques, il s'intéresse notamment au droit des marchés financiers, à la gouvernance et aux parties prenantes des entreprises cotées (actionnariat salarié, fusion-acquisition, offre publique d'achat etc.)

Gérard Mordillat est écrivain et cinéaste ; il a publié de nombreux ouvrages (romans et essais) et dirigé les pages littéraires de Libération. Comme réalisateur audiovisuel, il a tourné en 2022, avec Christophe Clerc, une coproduction documentaire pour Arte sur le thème : Le monde et sa propriété. Le présent volume est une retombée de cette production.

*Usus : droit d'usage ; fructus : droit de jouissance ; abusus : droit de détruire !