Programmer ses relations sexuelles ? Une idée infiniment moins tue-l'amour qu’il n’y paraît

Le fait de planifier ses relations sexuelles ne nuit-il pas au désir et au bien-être des couples ?

Les représentations du sexe à la télévision et dans les films impliquent souvent des rencontres passionnées et impulsives qui semblent avoir peu de prévoyance ou de planification. Les représentations médiatiques du sexe pourraient alors envoyer le message qu'une caractéristique du sexe torride et épanouissant est la spontanéité.

En fait, dans nos études, lorsque nous avons interrogé des personnes en couple aux États-Unis et au Canada sur leurs préférences sexuelles, la plupart pensent que le sexe est plus satisfaisant lorsqu'il se produit spontanément que lorsqu'il est planifié à l'avance.

Les mythes de la spontanéité

Mais le sexe impulsif est-il réellement plus satisfaisant ? Bien que la spontanéité puisse signaler la passion pour certains, valoriser la spontanéité peut avoir ses inconvénients. Bien que le désir sexuel puisse être intense dans les affres d'une nouvelle relation et que le sexe puisse donner l'impression qu'il se produit régulièrement sans planification, le désir sexuel (et la fréquence des rapports sexuels) diminue souvent avec le temps dans une relation.

Les couples à long terme qui attendent que les deux partenaires aient une poussée de désir simultanée pour que le sexe ait lieu pourraient rarement s'engager dans des relations sexuelles. La planification peut être essentielle pour que le sexe se produise parmi les autres demandes de leur temps, même si la planification d'une rencontre sexuelle est considérée comme moins sexy. Savoir quand avoir des relations sexuelles peut également aider les gens à se préparer – vêtements, lubrification, intimité – qui pourraient améliorer les relations sexuelles.

Malgré l'idéal de spontanéité qui imprègne la culture, la psyché et les médias nord-américains, peu de recherches avaient examiné comment le sexe planifié se comparait à l'idéal du sexe spontané.

Notre groupe de recherche du Sexual Health and Relationships Laboratory de l'Université York a recruté 303 personnes et 102 couples des États-Unis et du Canada. Nous avons demandé aux participants dans quelle mesure ils étaient d'accord avec des déclarations telles que : "Les relations sexuelles avec mon partenaire sont plus satisfaisantes lorsqu'elles se produisent spontanément" et "Je préfère savoir à l'avance quand j'aurai ensuite des relations sexuelles".

Nous avons ensuite demandé si leur expérience sexuelle la plus récente était planifiée ou non. Nous avons demandé à quel point ils étaient sexuellement satisfaits dans leurs relations en général et au cours de leur expérience sexuelle la plus récente. Nous avons également suivi leurs expériences quotidiennes sur une période de trois semaines.

Spontanéité et satisfaction

Dans les deux études, les gens ont confirmé la conviction que la spontanéité était idéale. Mais contrairement à ces croyances, le sexe spontané n'était pas particulièrement satisfaisant.

Dans notre première étude, bien que les personnes qui étaient plus fortement alignées sur l'idéal de spontanéité aient généralement déclaré être plus satisfaites sexuellement, lorsque leur expérience sexuelle la plus récente était considérée comme s'étant produite spontanément, elles ne la trouvaient pas plus satisfaisante que le sexe planifié.

Les relations sexuelles planifiées pouvaient parfois être considérées comme moins sexy, mais ce n'était que pour ceux qui croyaient que les relations sexuelles planifiées n'étaient pas idéales. Percevoir une expérience sexuelle récente comme planifiée était liée à une satisfaction sexuelle globale plus faible, mais ce n'était pas le cas pour ceux qui croyaient plus fermement que les rapports sexuels planifiés étaient satisfaisants (et, fait intéressant, environ un sur cinq a mentionné que leur dernière relation sexuelle était planifiée).

Dans une deuxième étude, dans laquelle nous avons suivi les expériences sexuelles des couples sur 21 jours, la satisfaction sexuelle ne différait pas selon que le sexe était perçu comme spontané ou planifié, même pour ceux qui croyaient en l'idéal sexuel spontané.

Nous voulions également avoir un aperçu de la façon dont les gens pensaient que la spontanéité et la planification contribuaient à leur plaisir sexuel. Fait intéressant, les gens ont dit que la spontanéité ajoutait à leur excitation sexuelle, leur passion, leur sens et leur désir. Mais de nombreuses personnes ont également mentionné que la planification pouvait créer une anticipation et un désir sexuel.

Et bien que certaines personnes aient mentionné que le sexe planifié pouvait ajouter un élément de pression, la spontanéité n'était pas toujours la recette du sexe chaud - certaines personnes ont dit que lorsque le sexe n'était pas planifié, elles n'avaient peut-être pas assez de temps pour se préparer à la pénétration, mettre de côté le mental distractions ou assurer l'intimité.

Perceptions passionnées

L'une des raisons pour lesquelles les gens peuvent apprécier la spontanéité est qu'ils la lient à une passion et à un désir plus authentiques, semblables aux premières étapes d'une relation. Si c'est vous, rappelez-vous que même au début d'une relation, le sexe était probablement plus planifié que vous ne le pensiez.

Il suffit de penser à la quantité de planification nécessaire pour créer des rendez-vous romantiques ou amusants, se préparer au sexe à l'avance avec une toilette personnelle ou des sous-vêtements attrayants, et faire des efforts pour se tourner l'un vers l'autre dans les premiers jours de votre relation.

Le sexe planifié, en revanche, peut évoquer des associations anti-érotiques de responsabilité, de devoir et d'obligation qui, avouons-le, ne font pas l'affaire des grands romans d'amour.

Pourtant, nos recherches montrent que voir la valeur des rapports sexuels planifiés pourrait aider les couples à maintenir leur satisfaction sexuelle en étant intentionnels à propos du sexe. Il est particulièrement important de s'en souvenir lorsque les partenaires amoureux traversent des périodes où la spontanéité est un défi, comme des périodes occupées au travail et la naissance d'un nouvel enfant.

Être intentionnel à propos du sexe

Les cliniciens voyant des couples aux prises avec leur relation sexuelle ont longtemps essayé de remettre en question les idées sur la spontanéité sexuelle en faveur d'avoir des clients plus intentionnels à propos de leur relation sexuelle.

La plupart des choses importantes que nous faisons dans nos vies sont planifiées à l'avance. Par exemple, rappelez-vous vos dernières vacances. Il y a de fortes chances que le voyage ait été quelque chose que vous avez planifié à l'avance, mais aussi quelque chose de très agréable.

Si le sexe est quelque chose que vous et votre ou vos partenaires appréciez, la planification peut faire partie de la priorisation des relations sexuelles. Alors que les étoiles peuvent parfois s'aligner et susciter une passion impulsive, être intentionnel en planifiant du temps pour le sexe peut également préparer le terrain pour des rencontres sexuelles épanouissantes.

Planifier le sexe ne signifie pas qu'il doit être inscrit au crayon sur un calendrier ou envoyé comme une invitation de calendrier. Il peut simplement s'agir de communiquer avec votre partenaire afin que vous puissiez savoir quand l'humeur est plus susceptible de se manifester, par exemple après avoir partagé une intimité émotionnelle ou pendant des périodes moins stressantes au travail, et accepter de prendre du temps pour la connexion.

Étant donné que de nombreuses personnes travaillent encore à domicile ou à distance, cela peut être aussi simple que de modifier vos heures de travail afin que vous puissiez profiter d'un plaisir l'après-midi. Dans certains cas, vous ou votre partenaire pouvez être plus intéressé à avoir des relations sexuelles le matin ou l'après-midi que le soir lorsque vous êtes prêt à dormir après un dîner copieux.

Pour la plupart des couples, le sexe est un moyen de maintenir et de renforcer leur lien. Et au fil du temps dans les relations, tout comme les soirées de rendez-vous ou les escapades de week-end, c'est quelque chose qui peut nécessiter une planification. La bonne nouvelle est que le sexe planifié est tout aussi susceptible d'être satisfaisant qu'une rencontre improvisée.

Cet article a été publié initialement sur le site de The Conversation. Pour retrouver l'article : cliquez ICI